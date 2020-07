El príncipe Harry sorprende en los premios Diana como tributo al que habría sido el 59 cumpleaños de su madre

El pasado 1 de julio, Lady Di habría cumplido 59 años, una fecha muy difícil para los hijos de Diana, sobre todo para Harry, que estaba muy unido a ella. El pequeño de los Windsor admitió que estuvo siete años en terapia después de la muerte de su madre.

Sin embargo, elpríncipe se siente muy orgulloso de que su legado perdure hoy en día, y que para muchas personas sea una inspiración y un referente después de dos décadas sin ella. Tanto que ha querido rendirle homenaje apareciendo por sorpresa en la entrega de premios que lleva su nombre.

Durante una ceremonia virtual, el príncipe Harry ha lanzado un mensaje muy especial y emotivo a los galardonados con el Premio Diana en reconocimiento a su trabajo humanitario. Aludiendo a los tiempo difíciles que todos estamos pasando y haciendo mención a su madre.

"Estoy muy orgulloso de ser parte de estos premios, ya que honran el legado de mi madre y sacan lo mejor de personas como vosotros", comienza diciendo el príncipe en un vídeo que ya ha sido colgado en las redes sociales.

"Todos vosotros estáis haciendo un trabajo increíble. En este momento de gran incertidumbre, habéis encontrado el poder y la inspiración para dejar una huella positiva en el mundo. Y me encanta que el Premio Diana pueda ayudaros a hacerlo”, continuaba Harry.

"Sé que mi madre ha sido una inspiración para muchos de vosotros y puedo aseguraros que habría estado luchando a vuestro lado. Como muchos de vosotros, ella no tomó el camino más fácil. Tampoco el más cómodo o el más popular. Pero ella siempre defendió a las personas que lo necesitaban", decía mostrando un gran orgullo por su madre.

"En este momento estamos viendo situaciones en todo el mundo donde la división, el aislamiento y la ira dominan a medida que el dolor y el trauma salen a la superficie. Pero vosotros sois la gran esperanza. Estoy convencido que este mundo tiene futuro porque está en vuestras manos”, decía en referencia al movimiento Black Lives Matters, que se está dando sobre todo en Estados Unidos.

"Mi esposa Meghan Markle dijo recientemente que nuestra generación y las anteriores no han hecho lo suficiente para corregir los errores del pasado. Yo también lo siento, porque no hemos llevado el mundo al lugar en el que merecéis estar. El racismo institucional no tiene cabida en nuestras sociedades, pero sigue siendo endémico. Por eso es vital que este sesgo inconsciente sea reconocido sin culpa para crear un mundo mejor para todos vosotros”, sentenciaba.

“Yo estoy comprometido a ser parte de la solución y también a ser parte del cambio que todos vosotros estáis liderando. Ahora es el momento de luchar por ello. Y sabemos que podéis hacerlo”, concluía el príncipe en un discurso que hace honor a su madre y del que sin duda ella estaría muy orgullosa.

El más pequeño de sus hijos ha decidido seguir los pasos de Diana y es sin duda el más comprometido con las causas sociales. También decidió alejarse de la monarquía inglesa para no poner en peligro la familia que estaba creando al ver cómo trataba su familia y los medios a su mujer y así evitar un futuro como el de su madre.