'La isla de las tentaciones' grabará dos ediciones seguidas con Sandra Barneda y con parejas famosas y anónimas

Fue un gran éxito casi inesperado y eso ha llevado a que Mediaset haya decidido que apuesta grabar dos ediciones seguidas de La isla de las tentaciones. Así será en pocos días, cuando Sandra Barneda, la nueva presentadora, y todo el equipo, además de las parejas participantes, viajen hasta República Dominicana, donde estarán dos meses grabando este formato en el que se pone a prueba la fidelidad de las parejas que acuden.

"Nos vamos siguiendo todos los protocolos de seguridad", advierte sin embargo Sandra Barneda, que ha recibido "con muy buen rollo" el testigo de Mónica Naranjo, que presentó la primera edición y con la que trabó una buena amistad.

La mecánica es así: varias parejas viajan hasta un resort. Una vez allí se separan a hombres y mujeres y cada cual convive en una residencia con un buen número de personas del otro sexo. La idea es ver si son capaces de resistir la tentación de tener una relación con terceras personas.

Entre esas parejas, como ya pasara en la primera edición, "se va a combinar parejas más conocidas con parejas anónimas, en distintos grados de relación, que acaban de empezar o que llevan más años", explica Barneda.

Ella tendrá que ponerse delante de aquellos que hayan sufrido una infidelidad y hacérselo ver, y decir la ya mítica frase: "Hay más imágenes".

"Yo ya estoy soñando con esa frase, porque tenerlos delante y ponerme en su piel no es fácil… pero esa va a ser mi labor y decirlo y con un trabajo de contención. Eso es como un laboratorio, cada pareja viene con una confianza unas circunstancias y ahí te sorprendes", avanza.

Sandra Barneda reveló que ha estado sola todo el confinamiento, aunque en contacto permanente con su familia gracias a la tecnología, así que confia plenamente en superar los dos meses fuera. "No me voy con miedo, me voy tranquila y estaré en permanente contacto con mi familia".

Este es un formato que atrapa a buena parte de los espectadores y que mueve miles de tuits y comentarios en redes sociales.

"En el mundo del amor todos somos frágiles y este formato es una forma de generarte un debate interno, de ponerte en la piel del otro", expone Barneda, porque "es impredecible cómo reaccionaríamos si viéramos a nuestra pareja cuando no está con nosotros, no te digo si hubiera un baile, un beso o un baño…", pone de manifiesto.

"Voy a llevarme libros para la documentación de la próxima novela, haré deporte y quiero aprovechar para hacer algunos cursos online que ya tengo cogidos... y me llevaré mi kit de snorkel, que me han dicho que en esa zona hay vistas marinas espectaculares", explica Barneda sobre cómo matará el tiempo esos dos meses confinada en el resort en el que se realizan las grabaciones y donde todo el mundo, participantes y equipo, permanecerá aislado para garantizar la seguridad contra el coronavirus.

Todos se han hecho los test pertinentes a todo el mundo y han sido controlados porque "es un tema más que serio", deja claro la presentadora sobre las precauciones que se han tomado, pues es un concurso en el que hay absoluta cercanía entre los participantes, incluidos besos, abrazos y relaciones sexuales.