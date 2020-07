Famílies nombroses se senten "perjudicades" en l'admissió d'alumnes pel "retard" en la tramitació dels títols

L'entitat explica, per mitjà d'un comunicat, que disposar del Títol de Família Nombrosa en vigor permet obtindre punts en la baremació en el procés d'admissió d'alumnes, però per a açò cal presentar la certificació (no serveix la sol·licitud del mateix, ni tampoc el Llibre de Família).

Segons aquest col·lectiu, "el retard acumulat des de fa més de quatre anys és ja insostenible". En aquest moment, segons Más de dos, mitjançant gestions presencials s'estan tramitant els expedients d'alta amb data 20 de gener del 2020 i, quant a les renovacions, s'estan tramitant els expedients amb data 18 de juliol del 2019".

En el cas de la via telemàtica, asseguren que ara s'estan tramitant les altes amb data 5 de febrer del 2020 i les renovacions datades a 31 de desembre del 2019.

"Si bé és cert que la Generalitat ha pres mesures interessants a proposta de Más de dos com prorrogar els títols de família nombrosa que caduquen (fins al març del 2021), el tema dels retards segueix sense resoldre's any rere any", lamenten.

"Són moltes les famílies afectades que no poden comprendre com és possible que amb els avanços tecnològics que hi ha hui dia, aquesta situació de tramitació -la qual hauria de ser immediata- seguisca demorant-se amb retards tan alarmants com els quals hi ha en aquest moment" assegura la presidenta de l'associació, Alicia Grau.

"No ens cansarem de denunciar aquesta situació per tots els mitjans possibles, perquè el nostre treball és precisament vetlar i defendre els interessos i drets de les famílies nombroses", postil·la.