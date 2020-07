Educació convoca les ajudes del bo infantil amb un pressupost de 55,5 milions d'euros

El Govern valencià destina un total de 55,5 milions d'euros en ajudes econòmiques per al bo infantil durant el curs escolar 2020-2021. Es manté així la inversió per a aquesta línia d'ajudes que el curs passat es va incrementar un 20,6 per cent, incideixen des del departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà.

L'alumnat beneficiari d'aquesta subvenció seran els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys matriculats en centres privats de primer cicle d'Educació Infantil, així com l'alumnat de 0-1 i 0-2 anys matriculat en escoles municipals valencianes per al curs 2020-2021. L'alumnat haurà d'haver nascut o estar previst que nasca amb anterioritat al 31 de desembre de 2020.

A més, cal recordar que l'alumnat del tram 2-3 anys de les escoles municipals disposa d'aules gratuïtes, igual que les escoles de la Generalitat Valenciana en el tram 0-3 i les aules de 2 anys establides en centres educatius d'Infantil i Primària.

Les famílies de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres de primer cicle d'Educació Infantil privats de 0 a 3 i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals poden presentar la sol·licitud del 3 al 23 de juliol per mitjà de l'apartat 'Beques, ajudes i subvencions' de la seu electrònica de la Generalitat (