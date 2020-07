María Patiño desvela cuál es uno de sus fetiches sexuales: "A mí me gusta comer los pies"

Sálvame es uno de los pocos programas en los que puede pasar de todo. Aunque muchas de las cosas suelen estar preparadas e impostadas, a veces la realidad supera a la ficción y nos sorprenden con algo que jamás habríamos imaginado.

Ayer, una de las colaboradoras favoritas en internet, dejó pasmados a muchos con una gran revelación. María Patiño es una caja de sorpresas, y en una conversación con sus compañeros desveló que ella es fetichista, en concreto, de los pies.

"A mí me gusta comer los pies", dijo ante la mirada atónita de sus compañeros y de los televidentes. Después de tal bombazo, Jorge Javier Vázquez la animó a que siguiera compartiendo más información morbosa sobre el tema. "Hombre, chuparlos… Pero no a cualquiera. No voy chupando los pies por ahí", aclaraba la colaboradora.

Conociéndola como la conoce, Jorge Javier se sorprendió ya que él la consideraba muy escrupulosa, a lo que Patiño añadía que con la comida sí que es "muy tiquismiquis", pero "de lo otro como de todo. No soy nada escrupulosa", matizaba.

La confesión de Patiño generó un gran revuelo en redes sociales, y la gente no pudo mantener su opinión para ellos mismos mucho tiempo.

Pues ahora que ya tengo la tan necesaria información de que a María Patiño le encanta chupar pies, me quedo mucho más feliz en esta tarde de miercoles y para nada dando arcadas mientras meriendo. — Sara (@Sara05989799) July 1, 2020

#yoveosalvame Me estoy imaginando a María Patiño chupando los pies de su pareja, con la vena del cuello muy marcada, y como si no hubiera un mañana....Patiño es la nueva Dra. Scholl. — Rhijs (@Rhijs3) July 1, 2020

que la Patiño es fetichista de pies pero luego le da asco el melón .. I can't 😂 — MAMBA (@doutzze) July 1, 2020

María Patiño acaba de decir que la gusta chupar pies de hombre. No dejes de soñar. — Ricardo III 🔻 (@godshavetheking) July 1, 2020

Pero no es la primera vez que María Patiño cuenta lo que le gusta hacer en la cama. La colaboradora ha confesado que le excita ver a una persona cubierta de barro (puede que por eso le guste tanto Supervivientes) y los hombres rudos. Estos últimos le gustan tanto que admitió que una de sus grandes fantasías sexuales era "un mecánico".