Cvirus.-La playa de La Colada abre sus instalaciones al público este sábado con un aforo máximo de 286 personas

Según informa el Consistorio en un comunicado, dichos controles, al igual que siempre se ha hecho desde que se abrió la zona como playa de interior, continuarán realizándose durante todo el verano.

Desde el Ayuntamiento de El Viso se dispondrá "todo lo necesario para mantener en todo momento la seguridad de los bañistas, estableciéndose un estricto control de las medidas de higiene para hacer frente a la epidemia de covid-19". En este sentido, durante este verano, la playa de la Colada tendrá un aforo máximo durante este verano de 286 personas.

Para controlar el aforo de la instalación, el Ayuntamiento de viseño ha habilitado un acceso único, "completamente señalizado y controlado". Para ello, se contará con un servicio de vigilancia en todas las instalaciones del Área Recreativa de La Colada y, por primera vez, la playa contará con servicio de socorristas que estarán apoyados en su labor por voluntarios de Protección Civil de El Viso.

En cuanto a los horarios, la playa de La Colada abrirá de 12,00 a 22,00 horas cada día, realizando el Ayuntamiento labores de limpieza y desinfección antes y después de la apertura y la clausura de la instalación. Además, a lo largo de cada jornada, se realizarán otros cuatro servicios más de limpieza y desinfección en las instalaciones.

Además, en todo el recinto habrá carteles informativos explicando todas las medidas de seguridad y prevención. Igualmente, tal y como ha detallado el Consistorio no estará permitidos el uso de flotadores o colchonetas; los menores de 14 años deben ir siempre acompañados por una persona adulta; habrá que mantener la distancia de seguridad entre sombrillas; no habrá vestuarios y duchas en las instalaciones; los aseos se utilizarán para "lo estrictamente necesario" y se dispondrán seis turnos de limpieza al día. También se recomienda no permanecer más de cuatro horas en la playa para evitar aglomeraciones, mientras que no está permitido el baño en zonas prohibidas.

En lo que se refiere a las recomendaciones individuales, el Ayuntamiento de El Viso ha pedido "una actitud responsable" y colaborar con las medidas de protección y con las disposiciones de las autoridades; ducharse en casa antes de ir a la playa; extremar las medidas higiénicas; no compartir objetos con personas con las que no se conviva y usar bolsas para guardar los residuos sólidos y depositarlas en los contenedores.