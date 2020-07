Ampli consens polític a València per a la reconstrucció després de la pandèmia

La reconstrucció de la ciutat de València després de la pandèmia de Covid-19 partirà d'unes bases àmpliament consensuades entre els grups polítics de l'Ajuntament. Els quatre amb major representació, Compromís i PSPV (des del Govern municipal), i PP i Ciutadans (des de l'oposició) han concretat un document que se sotmetrà al ple dimarts que ve. Són 31 dels 33 regidors, ja que només els dos de Vox han optat per no signar l'acord.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, han afirmat aquest dimecres que aquest "pacte global", sorgit de les sessions en les quals van intervindre experts i col·lectius socials per a exposar les seues propostes i reflexions, recull "la diversitat i pluralitat" de tots els intervinents en les jornades de treball prèvies a la seua redacció.

"Si no és la primera ciutat, aquesta serà de les primeres ciutats que arriben i governs d'Espanya que arriben a una àmplia majoria de reconstrucció", ha manifestat l'alcalde, alhora que ha indicat que, per a aconseguir-la, "tots" han hagut de "cedir una mica" per a llevar o afegir propostes. "Això no ha eixit com un bolet en el bosc. És fruit del treball. S'ha treballat molt", ha afegit.

Gómez ha comentat que es tracta d'una proposta que "va més enllà" de "les polítiques concretes davant les crisi sanitària i econòmica derivades" de la pandèmia perquè s'orienta cap a un nou model de ciutat "de 15 minuts", amb un enfocament "obert", amb espai públic "recuperat" i una "mobilitat més sostenible".

L'acord s'estructura entorn de tres eixos principals: ciutat saludable i sostenible, reactivació econòmica, equitat i drets socials, i un quart format per elements transversals a aquestes línies.

Ciutat saludable i sostenible. Advoca per vigilar i previndre possibles rebrots i d'adaptar la mobilitat i l'urbanisme a la nova distància social.

Reactivació econòmica. Proposa un pla de seguiment econòmic, planificar a llarg termini les línies d'economia i ocupació, donar suport al turisme, ajudar a pimes i comerços i menys burocràcia.

Equitat i drets socials. Inclou una aposta per especialitzar els serveis socials, lluitar contra la pobresa i la violència masclista, i reforçar l'atenció als majors i el dret a l'habitatge.

Elements transversals. Reconeixement a les víctimes de la pandèmia, una visió metropolitana, ètica i de gènere són algunes propostes en aquest camp, així com una fiscalitat progressiva, autosuficient i congelada.

Des dels grups de l'oposició, la portaveu del PP, María José Catalá, ha afirmat que el seu partit dóna suport a l'acord, però exigeix al Govern municipal "més suport a autònoms, comerços i pimes per insuficient".

Per part de Ciutadans, Fernando Giner ha apuntat que el seu grup ha implantat més de 20 mesures útils en el pacte. "La nostra màxima satisfacció és que les guarderies ja estiguen comunicant que el xec escolar s'estén al mes de juliol", ha assenyalat.