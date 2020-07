Vigilantes, videosensores, cita previa, arcos detectores... Estas son algunas de las medidas que han adoptado diferentes administraciones locales y regionales en España para intentar minimizar el riesgo de contagio por el coronavirus en nuestras playas. Pero más allá de las acciones políticas, el principal instrumento que tienen en su mano los ciudadanos contra el virus es la responsabilidad individual a la hora de frecuentar espacios públicos.

El inicio de las vacaciones en este mes de julio está provocando, como es habitual, que millones de españoles decidan pasar sus días de descanso en diferentes zonas de nuestro litoral.

Las playas, en principio, no son espacios especialmente de riesgo para los contagios debido a que el patógeno no se transmite en el agua del mar ni sobrevive en la arena. El problema, en este caso, son las aglomeraciones de personas y el exceso de aforo, como ya hemos visto en algunas zonas de España y que ha obligado a los cuerpos policiales a prohibir el acceso a las playas. Entonces, ¿qué hay que hacer para garantizar la seguridad en las playas y evitar así nuevos contagios por el coronavirus?

Salvador Macip, doctor en Genética Molecular y Fisiología Humana y actualmente médico investigador de la Universidad de Leicester y de la UOC, asegura a 20minutos que "la transmisión del virus es menor cuando las temperaturas son altas, pero no desaparece completamente".

"Ahora es más importante que antes seguir las recomendaciones de seguridad, ya que salir del confinamiento aumenta mucho las situaciones de riesgo, en especial cuando lleguen turistas de otros países. El riesgo cero no existe, pero hay que intentar minimizarlo. Por tanto, hay que continuar usando mascarillas, evitar multitudes, mantener las distancias, lavarse bien las manos, etc..", afirma.

Macip insiste en que lo más importante es "actuar con sentido común" aunque "es cierto que hay menos virus circulando". "Ya hemos visto que los rebrotes son muy probables y se pueden descontrolar fácilmente", sentencia.

¿Es recomendable jugar a las palas o comer en la playa?

Andalucía es una de las regiones donde más personas se congregarán en sus playas durante este verano. La Junta ha puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los bañistas que, además de exigir el distanciamiento social y limitar el aforo, incluye la prohibición, por ejemplo, de jugar a las palas en la arena pese a ser una actividad que garantiza la distancia de seguridad y que se realiza normalmente con solo dos personas. ¿Es seguro jugar a las palas en la playa o quedarse a comer?

"No tendría que haber un riesgo mayor por comer o jugar en la playa. Si somos conscientes del riesgo y, por ejemplo, evitamos tocarnos la cara antes de lavarnos las manos, las posibilidades de contagio disminuyen. No se ha visto una transmisión importante por la comida. En principio no sería un problema", concluye el doctor Macip.

Principales medidas para prevenir contagios en la playa

-Mantener la distancia de seguridad. Se trata de una de las normas fundamentales para evitar contagios. La distancia no debería ser inferior a dos metros.

-Usar mascarillas. Se han hecho imprescindibles en nuestras vidas y aunque manteniendo la distancia el contagio es poco probable nunca está demás una mayor protección.

-Lavarse las manos con gel hidroalcohólico. La higiene de manos es clave en la prevención de la infección.

-Acudir a la playa con el núcleo de convivenvia habitual. Ir a la playa con un grupo de amigos limitado no está prohibido pero lo ideal sería acudir solo con el núcleo de convivencia habitual.

-Ducharse antes de salir. Mantener las higiene personal al salir a espacio públicos es importante. Por ello, es recomendable ducharse antes de ir a la playa e inmediatamente después.

-No compartir objetos. Si en la casa hay niños es habitual llevar a la playa objetos, como cubos o palas de juguete. Hay que evitar compartir estos elementos con otras unidades de convivencia.

-Bolsa de residuos. Es aconsejable llevar una bolsa para tirar los residuos y luego depositarla en las papeleras de la playa. Hay que asegurarse de cerrarlas correctamente.

-Limitar la estancia. No permanecer en la playa más de cuatro horas en horario de mañana o tarde para evitar aglomeraciones.

-Evita aglomeraciones. En las franjas horarias en las que la marea está en pleno apogeo no es recomendable ir a la playa debido a que hay menos espacio disponible en la arena, lo que favorece las concentraciones de personas.