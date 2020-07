Feijóo, sobre las elecciones gallegas: "Me preocupa una elevada abstención como la que se dio en Francia"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a unas elecciones autonómicas y una campaña inéditas hasta ahora, con una pandemia todavía activa y guardando las distancias y con mascarillas. Una campaña que ha reconocido "no me gusta" por ser más "fría y distante". Pero a ello se suma la amenaza de absención por miedo a posibles contagios.

Preguntado sobre esta cuestión, el líder del PP gallego no se ha escondido: "Sí, me preocupa la elevada abstención como la que se dio en Francia", ha reconocido en una entrevista en la Cadena Ser. Considera que la participación debería ser mayor en unas elecciones como estas porque "la gente conoce a su candidato" y a los que temen un contagio durante la jornada electoral les ha animado a acudir a votar: "La jornada electoral, si no hay cambios, va a ser con un riesgo sanitario bajo".

En este sentido, ha recordado que habrá disponibles mascarillas, geles hidroalcohólicos y que los miembros de las mesas estarán protegidos con pantallas para garantizar la seguridad de los votantes. "Lo que pido es que voten. Es paticipar. Es ejercer como gallego. Me gustaría que la gente fuese a votar sin miedo, porque no existe ese riesgo".

"No esconde" las siglas del PP

Feijóo también ha hablado de su campaña, en la que ha sido muy comentada la ausencia de referencias a su partido, el PP, en la cartelería, donde solo figura su nombre y la palabra "Galicia". El líder popular ha negado que esconda las siglas del partido y ha justificado que "todo el mundo sabe que soy el presidente del PP de Galicia" y asegura que es "innecesario descubrirlo ahora". Sin embargo, ha reconocido que su intención no es presentarse como el presidente de un partido sino como el "presidente de todos" porque en unas autonómicas es posible votar al candidato de un partido a la vez que en las municipales se vota a otro.

El candidato popular también se ha referido a la actuación del Gobierno durante la pandemia y, si bien ha resaltado la complejidad de la situación a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez, ha dejado claro que "España llegó tarde a la pandemia" y considera importante reconocerlo. Feijóo ha defendido la actuación del gobierno gallego, que compró respiradores el 1 de marzo y ha señalado que, de no hacerlo así, "Galicia habría colapsado" y no tendría uno de los mejores datos de España con respecto al coronavirus.

Ha dejado claro que durante la epidemia los presidentes autonómicos del PP se han mantenido fieles al Gobierno y han colaborado en todo momento, pero ha rechazado el trato del presidente al líder de la oposición al no ver ninguna intención de comunicar la situación ni los pasos del Ejecutivo. "Ningún jefe del gobierno debería tratar así al líder de la oposición", ha lamentado.

En cuanto a su salto a la política nacional, ha señalado que no es su objetivo en este momento y que pretende "ser presidente de Galicia durante los próximos cuatro años". De hecho, se ha remitido a la salida de Rajoy, cuando pudo dar el paso a dirigir el partido y que rechazó para quedarse en Galicia.