Nuria Marín, amenazada en Instagram: "Se puede amenazar con palizas, pero no enseñar un pezón. Bravo"

Nuria Marín ha dicho basta. La presentadora de Mediaset ha querido denunciar públicamente un comentario que le había llegado de forma privada en Instagram.

Así, en su cuenta de Twitter, la catalana ha compartido un mensaje que ha recibido en las últimas horas. Según ella, lo ha puesto en manos de Instagram, que no ha tomado cartas en el asunto, motivo de enfado para la comunicadora.

"Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo", escribió la copresentadora de La casa fuerte.

El mensaje en cuestión, de un desconocido, dice: "Si estuviera en Catalunya te daría una que no te reconoce ni tus familiares". Además, llama a la presentadora "bastarda" y "asquerosa".