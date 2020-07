Santiago Segura, en 'El intermedio': "Si puedes ir en el Ave con un tío al lado tosiendo, ¿por qué no dejan ir al cine?"

Thais Villas comenzó julio llevándose a Santiago Segura de 'Terracitas' este miércoles en El intermedio para charlar con él sobre su nuevo filme, Padre no hay más que uno 2, la llegada de la suegra: "Estrenar la película es la felicidad absoluta", afirmó el director.

🔴 Thais Villas se ha ido en esta ocasión de terraceo con Santiago Segura, que espera reeditar el éxito de la película 'Padre no hay más que uno' con su segunda entrega. ▶ #elintermediohttps://t.co/g4GThMIagxpic.twitter.com/eeFgcgcIjx — El Intermedio (@El_Intermedio) July 1, 2020

Sobre el estreno de su película reconoció que "es el 7 de agosto, a ver cómo está el tema. Es una buena comedia donde se van a reír y pasarlo bien, pero no sé". Pero, "si en un Ave puedes ir tres horas y media con un señor al lado tosiendo, ¿por qué no vas a ir al cine que hay butacas libres o hidrogel en la puerta?".

🔴 Santiago Segura: "Si puedes ir en un AVE tres horas y media con un señor al lado tosiendo, por qué no vas a ir al cine que tiene butacas de por medio e hidrogeles". ▶ #elintermediohttps://t.co/CtsN8OzbWHpic.twitter.com/i5GhalBG3H — El Intermedio (@El_Intermedio) July 1, 2020

Segura se deshizo en elogios hacia la colaboradora del programa de La Sexta: "Por ti no pasan los años, estás espectacular. Además, esto de la pandemia ha tenido cosas malas, pero también algunas buenas".

"Hay gente que no me gusta ni abrazar, ni besar ni dar la mano, pero en tu caso, te habría dado un abrazo, pero me da rabia no poder hacerlo. Me he quedado cortado", señaló el colaborador de El hormiguero.

Villas también quiso destacar "el tipín que se te ha quedado durante la cuarentena, donde todo el mundo se ha puesto como una boa". Segura afirmó que al principio del confinamiento "me dio por hacer pan y bollos, pero luego me los comía".

🔴 Santiago Segura cuenta cómo ha pasado el confinamiento: "Lo de hacer pan y bollos, al principio sí, pero luego me los comía, entonces dije 'voy a hacer ejercicio'". ▶ #elintermediohttps://t.co/E9T6MX7m1Qpic.twitter.com/Z4muoITNPF — El Intermedio (@El_Intermedio) July 1, 2020

"Entonces pensé en hacer ejercicio porque nunca he tenido la oportunidad de ver si mi cuerpo era susceptible de mejorar. Hago una hora y media diaria de ejercicio con vídeos de Youtube, leyendo, mezclando aeróbico con anaeróbico, pero me he lesionado dos o tres veces".

Pero a Villas le surgió una duda: "¿Llevabas mallas?". El director fue claro sobre su equipación deportiva: "Hago ejercicio en camiseta y calzoncillos, no hay documentos gráficos porque no soy influencer".