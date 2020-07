Tu horóscopo diario: jueves 2 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy recuperas mucha energía positiva a través de algo que lees en las redes sociales o en Internet y que te va dar una clave muy valiosa para sentirte mejor. Ponla en practica cuanto antes, merece la pena. No te costará nada y te marcará un nuevo camino.

Tauro

No le quites gravedad a un asunto relacionado con un grupo al que perteneces, social o político, ya que pueden suceder acontecimientos importantes que quizá te obliguen a tomar una decisión radical. En cualquier caso, no vas a salir con ningún daño.

Géminis

Ten en cuenta, si vas a pedir algo o buscas un trabajo, que el “no” ya le tienes de antemano, así que todo lo que puede suceder si no lo consigues es que te quedes como estabas. Avanza sin miedo y pon sobre la mesa todas tus aptitudes.

Cáncer

Un día muy agradable desde el punto de vista personal porque estarás muy volcado en preparar un evento aplazado que ahora por fin podrás hacer. Eso te llevará tiempo y te traerá muchas sonrisas, aunque quizá también un poco de estrés. Ojo.

Leo

Huye de cualquier discusión con un hijo o con un familiar porque realmente no te va a traer nada bueno ese enfrentamiento. Si intentas ver las cosas desde su punto de vista, a lo mejor cambias tu postura. Es momento de hacer ese esfuerzo por él o por ella.

Virgo

Deberás estar a la altura de las circunstancias hoy, ya que alguien te va a pedir algo difícil o complicado, un reto que deberás afrontar confiando en ti. Lo lograrás y te harás escuchar por todos. Se te dará bien hablar a mucha gente y establecer vínculos.

Libra

Los lazos afectivos serán hoy fuertes y los vas a sentir con mucha intensidad incluso si estás a distancia de las personas que quieres. La tecnología será en esta ocasión un vehículo muy apropiado y debes aprovecharla al máximo de sus posibilidades.

Escorpio

Poco a poco vas dejando atrás una etapa en la que ha habido cierto dolor. Quizá por pérdidas emocionales. La recuperación es lenta, pero verdadera y positiva y sientes que recuperas fuerzas. Todo lleva su tiempo, eso debes asumirlo.

Sagitario

Preferirás saber la causa de una actitud de tu pareja o de una persona cercana porque no entiendes ahora sus reacciones y eso te lleva a sentir inseguridad y pensar que el problema está en ti. Pero no es cierto, así que no te culpabilices inútilmente.

Capricornio

Los pequeños placeres de la vida son algo que hoy te harán muy feliz y además no hace falta que tengas mucho dinero, ya que serán cosas como un paseo o contemplar la naturaleza. Respira hondo y date un baño de calma para tu espíritu.

Acuario

Te vendría bien hacer un poco de relajación o de yoga para rebajar cierta tensión que estás cumulando dentro de ti y expandiendo a tu alrededor, a los más cercanos. Necesitas darte un respiro, deja de exigirte algo a lo que no puedes ya llegar.

Piscis

Si echas cuentas, verás que no te queda más remedio que hacer ciertos ajustes en tu economía. Eso, de momento, te traerá un poco de mal humor, pero ten claro que esa situación no va a durar demasiado y que poco a poco volverás a estar donde antes.