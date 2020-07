Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado, llama a 'Sálvame' para defender a Antonio David de Rocío Carrasco

El equipo deSálvame vivió este miércoles un acontecimiento insólito en la historia del programa: Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado, intervino por primera vez en el neoreality para defender a Antonio David Flores y a su hija, Rocío Flores, de la actitud de Rocío Carrasco en medio de su guerra familiar.

Mohedano llamó al espacio de Mediaset por vía telefónica, mostrándose muy indignada por la polémica enemistad entre el ex guardia civil, Carrasco y la hija de ambos, Rocío Flores, quien últimamente se ha soltado a la hora de hablar sobre el conflicto con su madre, llegando a reconocer que aspira a reconciliarse.

"Es insoportable para mí escuchar a los amigos de mi sobrina, porque soy su tía aunque no se note por su parte, pero sigo siendo su tía y es muy fuerte oír decir que no habla porque no quiere hacer daño a sus hijos", se ha quejado.

¿Qué os parecen las declaraciones de Gloria Mohedano sobre la relación Rocío Carrasco y Rocío Flores? 🤔👇



🔄Bravo por Gloria

❤️No estoy de acuerdo pic.twitter.com/0ENXdPo7Et — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 1, 2020

La entrevistada ha criticado el papel de Carrasco como madre: "¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos? ¿Sentir esos hijos que su madre los ignora?", se ha preguntado. Y ha añadido: "No hay nada en el mundo, yo soy madre, tengo tres hijas y a ella también, desde que nació".

Las palabras de la hermana de 'la más grande' han emocionado al tertuliano, que ha roto a llorar. "Me parece un acto de valentía que entre y respondan a las preguntas. Ella sabe que yo en un momento determinado prometí que iba a cuidar de mis hijos, que les iba a sacar adelante y en ello estoy", ha valorado.

Y es que, Mohedano ha apoyado al exmarido de su sobrina no por sus enfrentamientos, sino porque es un padre implicado. "Por encima del odio al padre de sus hijos, están sus hijos", ha dicho. Además, ha apuntado que "los niños [Rocío Flores y su hermano] no han hecho nada": "Y si lo han hecho, que hable mi sobrina, que le diga qué ha hecho sus hijos".

La entrevistada ha asegurado, muy apenada, que su sobrina y el colaborador llevan "toda una vida con esa cruz encima"; y ha manifestado su deseo de que la guerra cese. "Gracias, de verdad", le agradecía el exconcursante de GH VIP, entre lágrimas, junto con el resto de tertulianos, que han aplaudido la llamada.