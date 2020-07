División entre las discotecas madrileñas tras su posible apertura: "El 40% de aforo con suerte me da para cubrir gastos"

Los hosteleros de la noche esperaban la noticia con ansia y ayer al fin llegó. El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comunicó a medio día que el Gobierno permitiría a las discotecas y a los bares de copas abrir sus puertas el próximo viernes, 3 de julio.

Después de más de 100 días de incertidumbre y pérdidas económicas, los empresarios veían cumplida su reivindicación. Eso sí, con normas. Aguado comunicó que podrían levantar la verja pero, eso sí, sin pista de baile y con una limitación de aforo del 40%, lo que supuso un jarro de agua fría.

La asociación Noche Madrid, que aúna decenas de locales, sacó un comunicado en el que decía que la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso era "trascendental" pero que era "insuficiente" el aforo.

Ya por la mañana el presidente de la agrupación, Dionisio Lara, alertaba de que verano era "temporada baja" y que algunos locales "abrirían" y otros, no. Dicho y hecho. Viviana, por ejemplo, optará por hacerlo. Dueña de la sala Republik, en la calle Puebla, explica que lleva semanas preparando la reapertura y las medidas higiénico-sanitarias necesarias. "No va a haber un lugar más seguro que las discotecas", vaticinabahace semanas a 20Minutos. Ayer mantenía la misma ilusión. "Pondré mesas y mamparas, además de las mascarillas y de tener a una persona que controle los aforos del local y del baño", aseguraba.

La reapertura le permitirá sacar a "casi todos" sus trabajadores del ERTE, a los que espera poder pagar con las 100 entradas que pondrá a la venta estos días. "Habrá algunas a la venta en internet y otras en puerta, todo estará controlado", sentencia.

Menos optimista se muestra Ruth Franco, que gestiona el local Fulanita de Tal, situado en Chueca. En su caso, dice, aún estudian si les es rentable volver a la actividad con las limitaciones impuestas por el Gobierno autonómico. "Sacar a la gente del ERTE cuesta mucho dinero", se escuda. Además, asegura que llegó al acuerdo con la propietaria del bar de pagar menos alquiler mientras no tuviese actividad, lo que podría cambiar si vuelve a meter a gente.

En este sentido, también explica que no sabe si llenar el local solo al 40% le será suficiente para pagar los gastos que generará. "Con suerte, sí", explica. No obstante, de momento parece que no probará en la ruleta.