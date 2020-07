"Parece que no hemos aprendido nada de esta crisis sanitaria", afirma Feito (FADE) sobre la protección de la industria

En unas declaraciones distribuidas por la patronal antes del inicio de la reunión mantenida con la portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Laura Pérez Macho, Feito se ha referido a los problemas de la industria asturiana añadidos al covid, lo que a su juicio supone la "tormenta perfecta" para la industria asturiana.

Así, a un borrador del estatuto de electrointensivas "que no satisface a nadie" ha añadido la falta de protección del acero en Europa. "Parece que no hemos aprendido nada de estas crisis, en el sentido que no hemos sido capaces ni de fabricar mascarillas o elementos de protección", ha indicado, para destacar que el acero es estretegico en cualquier economia "y perder capacidad de producción supone quedar en manos de paises asiaticos, algo que no seria bueno para los países europeos".

Por otro lado, ha sido también crítico con las intenciones del Ministerio sobre el programa Reindus, ante las limitaciones sobre prestamos o la obligatoriedad de ejecutar el proyecto en el año 2020 "cuando todavía no ha salido la convocatoria, lo que lo hace inviable".

Preguntado sobre el cierre de las termicas ha incidido en que esto se produce "sin proyectos alternativos y garantia de suministros". "No nos oponemos a la transición ecológica, pero otra cuestión son los tiempos, porque mientras vemos que se construyen térmicas en todo el mundo, aquí no tenemos ni térmicas ni proyectos alternativos", ha sentenciado.