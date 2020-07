La Junta de Extremadura constituirá una comisión de trabajo para la gestión del auto del TSJEx sobre Valdecañas

Se pretende con esta comisión, como ha expuesto Vara en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida (Badajoz), hacer posible el cumplimiento de los plazos de seis y tres meses impuestos por la sala del TSJEx para acometer determinadas acciones.

De esta forma, ha incidido en que él se propone que los aspectos contenidos en el auto se cumplan en "todos sus extremos" y a la "mayor brevedad posible", tanto en el plan de demolición y de revegetación como en las medidas para la minimización de los efectos sobre el impacto ambiental.

"Rogaría que hagamos un esfuerzo por podernos encontrar, que nos demos una oportunidad para poder ponerle a esto punto final. Porque creo que tenemos muchísimas cosas por delante, porque creo que el momento es de una especial dificultad, de una especial complejidad como para añadirle una más", ha dicho.

"ABSOLUTO RESPETO Y ACATAMIENTO" AL AUTO

El presidente de la Junta ha mostrado su "absoluto respeto y acatamiento" al auto conocido este miércoles, del que ha dicho que no era una sentencia sino un auto para ejecutar una sentencia.

De esta forma, Vara ha remarcado que a lo largo de los últimos años se han ido produciendo diferentes sentencias al respecto, ante las que ha habido "ganadores y perdedores". "Unos han ganado, las organizaciones ecologistas, y otros hemos perdido, entre otros, nosotros", ha apuntado.

De este modo, ha considerado que es "imprescindible" realizar un "reconocimiento" a las organizaciones ecologistas porque fueron capaces de "llegar hasta el final y defender aquellas cosas en las que creían", algo que "es muy importante, aunque podamos no estar de acuerdo".

"Probablemente, si yo estuviera en su lugar hubiera actuado igual que ellos y no sé cómo hubieran actuado ellos si hubieran estado en el mío, porque tenemos distintas responsabilidades", ha dicho.

Asimismo, Fernández Vara ha mostrado su "respeto, reconocimiento y agradecimiento" también a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx por el "esfuerzo" a la hora de "intentar decidir sobre cosas tan complejas y tan absolutamente difíciles".

DESARROLLO DE DOS PLANES

En su intervención, el presidente de la Junta ha explicado que el auto establece la necesidad de desarrollar dos planes, uno de ellos para la demolición de la parte que hay que demoler y para la revegetación y otro para la adopción de medidas que minimicen el impacto ambiental de lo que se va a quedar en marcha.

De esta forma, ha anunciado que la próxima semana convocará a las organizaciones ecologistas para hacer esto "juntos" y para que desde el "minuto uno estén presentes".

"Pero lo hago además convencido de que tiene que ser así. Porque creo además que tenemos que intentar buscar espacios en el que nos podamos encontrar. No es bueno que la relación que se tenga entre un gobierno y organizaciones del sector ecologista tenga que ser siempre en los tribunales", ha aseverado.

"¿Puede haber sido solo culpa mía? Yo entiendo que cuando pasan estas cosas la responsabilidad suelen estar repartidas, pero puedo llegar hasta incluso a asumirlo, tenemos que evitar que todo esto se tenga que resolver solo en los tribunales", ha aseverado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha ofrecido también a las organizaciones ecologistas que puedan participar en el desarrollo definitivo del Plan de Energía y Clima de Extremadura, así como de "tantas cosas que a partir de ahora hagamos". "De todo esto tendremos que haber aprendido un poco", ha aseverado.

CUANTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL AUTO

Por otro lado, y preguntado por los medios sobre si existe ya una estimación de la cuantificación de la aplicación del auto, Vara ha informado de que aún no dispone de esa cifra y que por eso quiere que la comisión de trabajo se pueda constituir "cuanto antes".

Además, ha informado de que la administración autonómica ha mantenido encuentros con organizaciones ecologistas en este tiempo, aunque entiende que las mismas "no hayan cuajado".

"Deberíamos, de cara al futuro, intentar al menos darnos la oportunidad de podernos poner de acuerdo alrededor de cuestiones que sin duda ninguna llegarán y vendrán en el futuro", ha apuntado.

También, y preguntado por el anuncio de organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex de recurrir el auto dictado por el Tribunal TSJEx sobre Valdecañas, el presidente regional ha dicho que entiende esta "reacción", pero ha añadido que le gustaría que se pudieran "dar una oportunidad".

"Yo asumo las responsabilidades de aquí para atrás, no se lo atribuyo a nadie y asumo el que cuando no ha habido más diálogo habrá sido porque nosotros no hemos sido suficientemente capaces de poderlo tener pero me gustaría que nos diéramos la oportunidad de podernos entender", ha dicho.