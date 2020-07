El Govern proposa limitar el transvasament Tajo-Segura quan els pantans estiguen per davall del 35% de capacitat

El Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) ha presentat un informe que proposa que quan els pantans es troben per davall del 35% de la seua capacitat es rebaixe la quantitat transvasada dels 38 hectòmetres cúbics als 27. A més s'ha plantejat que s'eleve el llindar d'aportacions acumulades en el nivell 1 des dels 1.200 als 1.400 hm3.

El text, elaborat previ encàrrec pel Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (Cedex), assenyala que el principal objectiu és buscar fórmules per a evitar que es prolonguen situacions com els escenaris 3 i 4 que plantegen situacions hidrològiques excepcionals o en absència de recursos que impedirien el transvasament de l'aigua.

L'informe presentat pel Ministeri, al qual ha tingut accés Europa Press, planteja que l'actual explotació del transvasament Tajo-Segura fa que es produïsquen de forma recurrent situacions que posen en perill l'intercanvi hídric i "té com conseqüència una alta inestabilitat i gran irregularitat en els volums transvasats".

Els motius per a la reducció, segons el document, són que la regla vigent en l'actualitat no té en compte un estudi de 2013 en el qual ja es plantejava un ajust de l'aigua transvasada a 30 hm3/mes i en el seu lloc de va mantindre la quantitat en 38 hm3. A més han assenyalat que en els últims anys embassaments com el d'Entrepeñas i Buendía han descendit considerablement.

Des del Govern han subratllat que si es realitzen les dues modificacions -reduir la quantitat transvasada en l'escenari 2 i elevar les aportacions en el nivell 1- s'aconseguiria reduir les situacions excepcionals en un 20%.

Segons l'informe, s'aconseguiria minimitzar els escenaris on no es dispose de recursos hídrics al 5%. Amb tot açò, el transvasament mínim seria superior a 100 hm3 a l'any -en l'actualitat el transvasament mitjà ascendeix a 326 hm3 a l'any-.

Per a realitzar aquesta modificació la llei 21/2015 contempla que seria necessari modificar la regla mitjançant un reial decret.

De moment, i segons la Comissió d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura, per a aquest mes de juny es manté la quantitat de 38 hm3 per al nivell 2 actual segons la norma vigent.

Reducció de 60 hm3

Des del Sindicat Central de Regants han considerat que la retallada suposa que la quantitat d'aigua disponible per a reg es veja reduïda en 60 hm3.

Per la seua banda, des de l'Associació de Joves Agricultors d'Alacant (ASAJA) han mostrat el seu descontent amb la proposta del ministeri que encapçala Teresa Rivera al mateix temps que han assegurat que el Govern segueix avançant en els seus plans per a substituir l'aigua del Tajo per aigua desalada de la planta de Torrevella (Alacant).

Puig insisteix que el Govern garanteix el transvasament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit que la posició del Consell, sobre Tajo-Segura, és "absolutament favorable al fet que el transvasament estiga garantit" i ha subratllat que "en aquests moments totes les informacions" que arriben des del Govern és que "per descomptat, està garantit".

No obstant açò, s'ha referit al fet que havia "llegit aquests últims dies" que existeix "algun tipus de problema" per una sèrie d'obres que s'estan executant "en el principi" del riu i, per açò, ha sol·licitat esperar "a veure com es reestructura quant al que són els volums que se'n van transvasant".

"Per descomptat, nosaltres anem a defendre sempre és la pervivència del transvasament", ha resolt.