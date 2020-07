La dura despedida de Chayo Mohedano de su recientemente fallecido padrino: "Con tus pasos has marcado los míos"

La tristeza de Rosario Mohedano es palpable en su última publicación de Instagram. La hija de Rosa Benito se ha tenido que despedir de una persona muy especial para ella, su padrino, que ha fallecido recientemente.

Visiblemente afligida, la sobrina de Rocío Jurado ha querido dedicarle unas palabras al que ha sido uno de sus modelos a seguir, recordando las cosas que ha hecho por ella durante su vida: "Fuiste una de las primeras personas que vi al nacer... Has marcado con tus pasos los míos".

"Lo has hecho tan, tan bien que incluso ahora que estoy yendo a estar contigo por última vez... no me lo creo", alabó en su post de este miércoles. "Gracias por quererme y demostrármelo siempre. Gracias por tu complicidad, por tus enseñanzas de vida, por tu tiempo, por tus risas...".

"¡Siempre me llevaste contigo, siempre estarás conmigo, siempre!", concluyó, no sin antes cerrar con un "¡Te quiero, padrino". A causa de esta triste noticia, Chayo Mohedano ha tenido que cancelar el compromiso que tenía este miércoles, pues iba entrar en directo en Radiolé para cocinar.

Por su parte, Rosa Benito también se ha despedido de él en Instagram con un bonito mensaje: "¡Una estrella nueva brilla hoy en el cielo! Mi compadre, cuántas cosas vividas juntos. ¡Sé que donde estés, serás feliz!".

Ambas publicaciones se han llenado rápidamente de comentarios mostrando sus condolencias, como el mensaje de Gloria Camila quien, como parte de la familia, también ha lamentado el fallecimiento: "Qué pena, joder".