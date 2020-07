Els III Premis de l'Audiovisual Valencià poden rebre propostes fins a setembre

Hi ha 24 categories i un premi d'honor. Les candidatures es poden presentar per persones físiques o jurídiques mitjançant un formulari en línia, amb termini d'inscripció obert fins al 20 de setembre, anuncia la Generalitat en un comunicat.

Els reconeixements pretenen convertir-se en un esdeveniment, no només per al sector, sinó per a tota la societat, com a finestra pública que valore i promocione la producció audiovisual valenciana i el treball dels guardonats en el seu just valor.

Les categories, que arriben a 24 a concurs més un premi d'honor que s'atorga directament, inclouen els llargmetratges, els curtmetratges i les sèries, els documentals i la ficció, l'animació, la direcció, l'escriptura, les interpretacions, els premis tècnics per a les professions que intervenen en la producció d'un film, el muntatge, la direcció artística, el vestuari, el maquillatge, la il·luminació o la fotografia, i també un premi per al millor videojoc.

Aquestes 24 poden variar per decisió de la junta directiva de l'Acadèmia en funció de la producció de l'any, ja que per cada categoria ha d'haver-hi almenys tres candidats. En el cas de les obres que presenten les productores, poden accedir les que hagen sigut de comunicació pública, entesa com a exhibició en sales de cine, festivals, televisió o internet.

Com a requisit, un 20% de la producció ha de ser d'una o diverses productores amb domicili social a la Comunitat i almenys un any d'activitat o un 50% de l'equip tècnic i artístic ha de ser valencià o resident. En el cas dels professionals, poden accedir tots els que acrediten la condició de valencià o que hagen treballat en produccions valencianes o de fora de la Comunitat.