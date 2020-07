Vox exige al alcalde de Mairena del Alcor (PP) retirar la bandera Lgtbi del Ayuntamiento por "vulnerar la ley"

En un comunicado, el representante de Vox en la comarca de Los Alcores ha afirmado que el equipo de gobierno "se está saltando a la torera una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en la que fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Ruiz asegura que en los edificios públicos "solo deben ondear las banderas que representan a todos los maireneros en su conjunto" y, según recalca, la bandera Lgtbi "solo representa a una parte de los ciudadanos de Mairena por lo que como dicta el Tribunal Supremo".

También, ha lamentado "la actitud del Partido Popular apoyando y subvencionado infatigablemente a las asociaciones pertenecientes al lobby Lgtbi, incluso legislando en su favor, para imponer a la sociedad una visión unilateral propia de la ideología de género".

"El PP ha derivado en los últimos años al servicio de la agenda ideológica de los partidos de izquierdas y de extrema izquierda, tratando de arañar votos en un nicho en el que desprecian a todo lo que representa el PP y ni les permiten acudir a sus concentraciones, nada tiene que ver con los derechos de los homosexuales o transgénero, tiene que ver con un grupo de lobbies y grupos de presión dedicados a enfrentar a la sociedad para ganar poder y poder recibir subvenciones con el dinero de todos los españoles", según Ruiz.

El representante de Vox se ha sentido "muy orgullosos de ser el único partido que no se suma a esta moda desenfrenada, a la que se apuntan los demás partidos políticos, para conseguir unos cuantos votos". "En Vox no nos entrometemos en la cama de nadie y respetamos las decisiones sexuales de todas las personas, siempre que no infrinjan la ley, pero entendemos que el lobby Lgtbi no representa el sentir de todos los homosexuales, ni siquiera de una mayoría", agrega.

Vox promueve el fin de las subvenciones públicas a asociaciones y organizaciones que consideran de "proselitismo ideológico", así como a todos los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que considera que "deben ser mantenidas con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes". "Pretendemos una auditoría de la totalidad de las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años y exigencia de responsabilidades en caso de uso indebido", sentencia.