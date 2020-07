Isa Pantoja cuenta su experiencia con juguetes sexuales por el extraño uso de Maite Galdeano

Isa Pantoja ha visto la pelea entre Maite Galdeano e Iván González en La casa fuerte, en la que el concursante amenazó a su compañera con romperle el consolador que tomó prestado a su hija Sofía Suescun.

Mientras los tertulianos han comentado este enfrentamiento, la hija de Isabel Pantoja ha intervenido cuando estos mismos le han preguntado sobre si ella utiliza algún juguete sexual. “No, no, yo no tengo”, ha empezado diciendo rápidamente y algo nerviosa debido al tema que estaban tratando.

Con mucha vergüenza y sin poder contener la risa floja, ha confesado que nunca había utilizado “ese”. "Ese no. Pero otros sí", ha puntualizado el colaborador Alessandro Lequio. Isa P no ha querido entrar en más detalles y ha preferido seguir comentando el vídeo que habían visualizado.

Por otra parte, ha querido mandar un mensaje de apoyo a la pamplonesa, con quien ha tenido buena relación. “Volviendo al tema. Yo he estado con Maite, he estado en su casa y estaba limpia. Yo creo que esto es un reality y da juego. Pero de ahí a como es ella no tiene nada que ver”, ha afirmado.

Con mucho humor, le han preguntado si cuando la ha visitado a su casa, le ha recibido vestida: “Sí, claro, estaba vestida. A mí me atendió estupendamente, me hizo de comer y yo estuve encantada con ella y para nada es así. A mí me trato genial”, ha finalizado la conversación picante.