AppValència informa sobre l'estat de les platges i els seus servicis

El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, ha presentat aquest dimecres aquesta aplicació gratuïta que incorpora un nou apartat a través del que es podrà conéixer en temps real l'estat de les platges amb informació actualitzada sobre l'estat del mar o la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la normativa sanitària sobre la Covid-19 i la que regeix l'accés als lavabos públics.

Coincidint amb el llançament d'aquesta nova secció, disponible tant en versió web com des de la pròpia app, en coordinació amb el servici de Platges també s'ha posat en funcionament una capa en el Geoportal en el qual es geolocalizan tots els servicis disponibles en les platges de la ciutat.

Així, l'usuari trobarà la ubicació exacta d'elements com les postes sanitàries, les torres de vigilància, zones esportives, banys públics, punts accessibles i passarel·les Covid-19, entre uns altres.

Segons ha destacat Fuset, "aquest servici se suma a l'aposta ferma per la digitalització de València, millorant aspectes que afecten al dia a dia de visitants i ciutadania". "En temps d'un consum massiu d'Internet en dispositius mòbils volem reforçar l'AppValència com una ferramenta per a portar la ciutat en la butxaca", ha agregat.

Per la seua banda, el regidor de platges, Giuseppe Grezzi, ha apuntat que "l'ajuntament realitza un treball de supervisió continuat perquè les platges de València puguen oferir sempre la seua millor versió".

"I és estupend que ara la ciutadania tinga la seua disposició aquest instrument que ens ajudarà a preparar la nostra visita a les mateixes podent valorar pràcticament en temps real tant la bandera que llueix en cada platja, com els servicis que podem gaudir en ella, a més de conéixer qualsevol alerta que puga produir-se, que esperem que siguen poques", ha assenyalat.