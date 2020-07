Bonig acusa Puig d'abandonar la gestió en sanejament hídric i depuradores

Bonig ha mantingut aquest dimecres una reunió amb l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, càrrecs 'populars' i alcaldes de la província d'Alacant amb conveni amb l'Epsar, "preocupats" pel futur de l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals, informa el PPCV en un comunicat.

Ha cridat a ser "acurats" en la fusió entre l'Epsar i Vaersa, advertint que "per a resoldre els problemes de Vaersa no poden acabar amb l'Epsar, que ha sigut fonamental en la vertebració, gestió i sanejament d'aigües residuals".

La 'popular' ha destacat que a la Comunitat hi ha 485 depuradores, "quasi totes construïdes per l'anterior govern del PP". "Però amb Puig, en els últims cinc anys, la inversió en infraestructures de sanejament, gestió de recursos hídrics i aigües residuals ha caigut un 90%. En cinc anys solament s'han inaugurat set noves depuradores a la Comunitat", ha criticat.

"Aquest és la realitat: quan Puig parla d'infraestructura i inversió són sol anuncis, perquè de gestió gens", ha asseverat, defenent que "l'Epsar és una entitat que funciona bé" i que "el que paguen veïns i ajuntaments és per a revertir inversió i no s'està fent".

Per a Bonig, el Consell pretén fusionar-la amb Vaersa per a resoldre els problemes d'aquesta última entitat quan "no es pot usar eixos diners a projectes que no siguen sanejament d'aigua". Açò demostra, al seu juí, que el Botànic (PSPV, Compromís i Podem) és "un exemple de govern paralitzat, sense idees".

Per contra, el PPCV vol "deixar l'Epsar com està i transformar Vaersa, que és la que té problemes, en un altre tipus de societat o entitat de servici públic perquè puga per a gestionar altres servicis mediambientals però que gens tenen a veure amb el cicle hídric". "No podem arriscar-nos al fet que hi haja problemes de desproveïment, o d'aigües residuals en platges o indústries".

En aquesta línia, Bonig ha mostrat la seua sorpresa sobre que el director general d'Emergències, José María Ángel, "alt càrrec socialista, es manifeste amb els sindicats en contra d'aquesta fusió entre Vaersa i Epsar: Açò és kafkiano, que el govern es manifeste contra una decisió del govern. És un altre exemple que el govern del Botànic de Puig està a la deriva".

"Entenem que Puig té la ment en problemes familiars, en les imputacions dels seus alts càrrecs, en les ajudes al seu germà, però parlem de 485 depuradores, una inversió necessària en els municipis i no podem donar eixa imatge de divisió. Fa l'efecte que Compromís no es parla amb el PSPV. Si ells no s'entenen, m'oferisc a fer de mediadora per a veure com resolem aquesta situació. No podem abandonar la gestió i la inversió en infraestructures de sanejament hidràulic i reutilització d'aigües residuals que és fonamental per a tots".

El cànon de sanejament, ha insistit la líder del PPCV, és un tribut de caràcter finalista per a inversió, per la qual cosa creu que les instal·lacions necessiten una inversió contínua per a evitar "problemes molt seriosos". L'estiu passat es van haver de tancar algunes platges perquè no hi havia manteniment ni inversió. Això no pot tornar a passar", ha reblat.

L'alcalde de Benidorm també ha mostrat la seua preocupació pels anuncis del Consell: "Volen aprofitar els recursos dels nostres veïns, invertits per a la gestió de l'aigua, en altres projectes que no tenen a veure amb les estaciones depuradores i l'esforç. Volem que es complisquen els compromisos firmats en 2017. No poden destinar uns fons d'una caixa comuna aportada pels municipis que apostem per la depuració de les aigües a altres qüestions".

Eixa caixa comuna de més de 200 milions d'euros de l'Epsar ha d'anar, en la seua opinió, per a la millora d'infraestructures i instal·lacions hídriques i ser avanzadilla en el tractament de les aigües. "No es pot cobrar i no rebre gens de l'administració competent. Benidorm des de 2015 no ha rebut un sol euro en la seua depuradora", ha denunciat.

DEFENSA DEL TURISME DE BENIDORM

D'altra banda, després de declarar-se fervent admiradora del model turístic de Benidorm, Bonig ha felicitat a tot el sector turístic de la Comunitat i especialment al de la ciutat dels gratacels pel seu treball per a la transformació social: "Sense açò sector no hauria sigut possible aconseguir les actuals taxes de benestar i de cura de medi ambient".

També ha destacat l'acte d'aquest divendres, 3 de juliol, dels Reis d'Espanya a Benidorm, on "podran veure el que el turisme aporta com a valor afegit, una visita molt positiva especialment en aquests moments tots hem de recolzar el model turístic, no criticar-ho com fan uns altres de manera irresponsable".

La cap del PPCV ha felicitat als alcaldes per la gestió durant la pandèmia, a més de reconéixer el treball dels servicis socials i sociosanitaris dels ajuntaments: "Han fet i segueixen fent una tasca fonamental que cal agrair".