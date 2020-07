PP critica los "engaños" de Espadas con Fábrica de Artillería, "al anunciar lo mismo que hace un año"

"Asistimos una vez más a la estrategia de marketing y a un nuevo episodio en el que Espadas anuncia lo que ya anunció hace un año y hasta tres y cuatro años. Proyectos que debían estar ya terminados y que vuelve a intentar que sea de nuevo noticia cuando lo que llevan es muchos años de retraso", afirma en un comunicado Pérez.

Además, señala que el Centro Magallanes entrará en funcionamiento "cuando acabe la conmemoración de la primera vuelta al mundo por la dejación de funciones de Espadas en la Fábrica de Artillería". "En el mejor de los casos el Centro Magallanes estará funcionando en 2023", asegura.

Considera que "se trata del enésimo anuncio que hace Espadas desde 2011", ya que "en 2015, prometió que en 2016 Artillería estaría en uso y, cinco años después, presenta el proyecto Magallanes y su licitación".

"Al menos en nueve ocasiones ha anunciado el gobierno municipal la rehabilitación y la puesta en uso de la Fábrica de Artillería, pues a día de hoy todo sigue igual sin estar al disfrute de la ciudad. Espadas viene desde 2011 haciendo una cascada de anuncios de proyectos que nunca llegan a materializarse. La situación de la Fábrica de Artillería es un ejemplo más de esta desidia municipal y la política de marketing del alcalde, es una pena que aún no se disponga de un modelo completo de gestión cultural y ciudadana. A ver si esta vez la inversión se materializa tras años de anuncios humo", agrega.

En este sentido, el portavoz popular ha aclarado que se actúa "sólo" en una parte de la Fábrica de Artillería, la destinada al Proyecto Magallanes, "que es solo una parte del complejo, más 9.000 metros cuadrados frente a los 21.000 metros cuadrados del total del inmueble".

Asegura que dicho proyecto debería estar culminado antes del 31 de diciembre de 2021, peor "desconocemos si se ha ampliado el plazo de ejecución del proyecto ya que al ser un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder deben cumplirse inexorablemente los plazos establecidos para no perder la financiación". "De hecho en la propia denominación del proyecto se incluye el plazo temporal que es concretamente 2014/2020", avisa.

Pérez ha explicado que "no hay que perder de vista que se está hablando de un gasto plurianual cuyas partidas se han previsto hasta 2023, lo que nos hace deducir que si no existe ninguna otra demora en este proyecto, en el mejor de los escenarios, hasta dentro de 42 meses, no tendrá lugar la efectiva puesta a disposición del Centro Magallanes, tal y como indica el propio gobierno municipal en la propuesta elevada a la Comisión Ejecutiva de Urbanismo el 30 de junio de 2020".

Ha señalado, "frente a una Junta de Andalucía que cumple con la conmemoración de Magallanes, se tiene a un alcalde que va a tardar más en crear el centro que lo que duró la expedición en dar la vuelta al Mundo".

"Desde el Grupo Popular echamos en falta también mayor compromiso con la rehabilitación del resto del complejo fabril, edificio emblemático de la historia de la ciudad. No cabe duda de que aun estando puesta a disposición la zona donde se ubicará el Proyecto Magallanes, es necesario un proyecto global para el edificio, extremo del que aún se carece, lo que puede lastrar la actividad propia del Centro Magallanes que no es una isla dentro de la Fábrica", ha destacado Pérez.

Indica que "Espadas va a tardar más en poner el proyecto cultural Magallanes en funcionamiento que lo que Magallanes tardó en dar la vuelta al mundo en el siglo XVI". "Se demuestra que la expedición de Magallanes y Elcano pudo dar la primera vuelta al Mundo en tres años en el siglo XVI, pero Espadas va a necesitar un mínimo de cuatro años en el siglo XXI para poner en marcha el Centro Magallanes", afirma.

Por otro lado, entiende que el Centro Magallanes es "sólo una parte de la Real Fábrica de Artillería, no contando el Ayuntamiento de Sevilla con ningún proyecto definido para el resto del inmueble". "Si hubiera estado ya aprobado y en ejecución el Plan Director de Patrimonio Histórico Artístico de Sevilla, que el Grupo Popular viene reclamando desde noviembre de 2016, la Fábrica de Artillería estaría ya cerca de alcanzar la recuperación que tanto necesita. En ese caso, los fondos europeos para el Centro Magallanes servirían para culminar el proyecto global de la Fábrica de Artillería que el Ayuntamiento de Sevilla debería tener ya en marcha", ha manifestado.

Recuerda que en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno de junio de 2020 el Grupo Popular preguntó cuándo estaría previsto que pudiera estar en uso y abrirse al público de manera permanente la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y si estaría "en perfecto estado de revista antes de que concluya la celebración de la primera vuelta al mundo". También, preguntó si estaría concluido y puesto en funcionamiento el Centro Magallanes antes de que finalice la conmemoración de la primera circunnavegación de la Tierra.

"Aún no se nos ha contestado, pero se observa, por los mismos hechos que la respuesta es negativa. La situación de la Fábrica de Artillería es un ejemplo más de la desidia municipal y la política de marketing del alcalde, es una pena que aún no se disponga de un modelo completo de gestión cultural y ciudadana", concluye, agregando que "en 2011, antes de las elecciones, Espadas afirmó que consideraría este espacio una joya del patrimonio industrial y, en 2015, que en 2016 se le daría uso, para después retrasarlo a 2018".

"Una sucesión de anuncios de marketing que conducen a que el estado actual de la Fábrica de Artillería sea el que es, un edificio en desuso, y a que se pierdan oportunidades de inversión por una gestión, la de Espadas, de parálisis e incapacidad, sin modelo cultural, retrasos continuos, promesas incumplidas y marketing", insiste.