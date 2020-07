Esta es Fiona, la graciosa hipopótamo que se cree un delfín

Con el verano y el calor lo único que buscan los animales es estar al fresco. Ya sea en el agua o descansando sobre las baldosas frías de la cocina, estos seres vivos tan adorables también huyen del bochorno.

Una que no sale del agua es Fiona, una pequeña hipopótamo causa sensación en el zoo de Cincinnati donde reside, y es que la paquiderma no para de hacer cabriolas. La cosa no sería tan interesante si no fuera porque se comporta como si fuera un delfín y por un pequeño detalle: los hipopótamos no saben nadar.

En el vídeo se puede ver cómo Fiona se divierte propulsándose por el agua como un delfín, hasta que su madre decide poner fin a todo el alboroto que la pequeña estaba causando.

Si fuera de otra especie, la anécdota se quedaría ahí ya que, aunque parezca insólito, los hipopótamos no nadan ni flotan. Cuando se encuentran en aguas profundas, se propulsan generalmente dando pequeños saltos por el fondo, y pueden llegar a moverse a velocidades superiores a ocho kilómetros por hora en este medio.

Pero lo cierto es que Fiona siempre ha sido un hipopótamo muy especial. Nació antes de lo previsto en el 2017, convirtiéndose en el hipopótamo de menos tamaño vivo que se ha conocido hasta nuestro días. Causó tanto revuelo que incluso el zoo ha retransmitido sus pequeños progresos en una serie en Facebook, The Fiona Show.