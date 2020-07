Los trabajadores de Nissan Corrales apoyarán a los de Barcelona siempre que su protesta sea "pacífica"

Así lo ha dicho el presidente del comité de empresa de la fábrica de la localidad cántabra, Ángel Anibarro, que ha acudido al lugar de la concentración acompañado por el secretario general de Comisiones Obreras en la planta, Ángel Peña.

El primero ha hecho con sus declaraciones que se tensara el ambiente entre los visitantes, que han insistido en varias ocasiones en que no buscan enfrentamiento. Por ello, cuando les ha trasladado que los empleados cántabros les apoyarán si su concentración es "pacífica", han protestado y se han escuchado gritos de "¡fuera!" o "eso sobraba".

Además, tras sus palabras los catalanes han reiterado al unísono el grito de "somos obreros, no terroristas", como ya habían venido manifestando al inicio de la protesta y sobre todo al comprobar la gran presencia policial y de Guardia Civil instalado en la zona.

Por su parte, el secretario general de CCOO ha intentado calmar los ánimos y se ha dirigido a los catalanes para decirles que los trabajadores de Los Corrales les entienden porque pueden llegar a verse en la misma situación que ellos en un tiempo.

Así, aunque el comité y la dirección de empresa hayan llegado la semana pasada a un acuerdo para el futuro de la planta cántabra, Peña ha considerado que están "en la misma situación" que los catalanes, porque ha recordado que a ellos también "les prometieron" inversiones hace un año y ahora se ha decidido cerrar las plantas.

"Nos están prometiendo lo que os prometieron hace un año a vosotros", ha sentenciado, a lo que los trabajadores han aplaudido y han repetido el grito de "Nissan mentirosa", seguido del de "todos somos Nissan" después de que el secretario de CCOO añadiera que "como no les van a entender si todos son la misma compañía".

Así, les ha dicho a los catalanes que espera que se vayan el viernes _tras las concentraciones que tienen previstas mañana frente al Gobierno de Cantabria por la mañana y por el pueblo de Los Corrales por la tarde_ habiendo visto que "aquí hay apoyo".

No obstante, les ha advertido que "la gente aquí tiene poca mentalidad luchadora" y les ha pedido que "no les juzguen" si no les muestran su apoyo.

APLAUSOS PARA LOS TRABAJADORES

El presidente del comité de empresa en la Zona Franca, Juan Carlos Vicente, les ha agradecido tanto a Anibarro como a Peña que hayan salido a mostrar su apoyo y después los trabajadores de Nissan Barcelona han recibido a los que han salido de la planta de Los Corrales a las 14.00 horas entre aplausos y al grito de "Nissan somos todos", "Nissan no se cierra" y "Cantabria, escucha, Nissan está en lucha".

Y separados por una valla colocada por la Guardia Civil para impedir el acceso a la fábrica, les han dado "animo" y les han trasladado que hoy tienen "compañeros de trabajo nuevos".

También han lamentado que algunos de los cántabros pensaban que los catalanes iban a "ocupar" la fábrica y que quienes lo han hecho han sido "los del uniforme", refiriéndose a la Guardia Civil.

Finalmente, y antes de quedarse a comer junto a la fábrica, les han a animado a viajar a Barcelona para unirse a sus protestas y "ocupar la fabrica" junto a ellos.