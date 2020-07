Mendia (PSE) advierte de que Rioja Alavesa "no está para que nadie juegue con su marca y su futuro"

Mendia ha participado este miércoles en un acto político en Laguardia (Álava),junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el que se ha referido al debate sobre el futuro de los vinos de Rioja Alavesa, integrados en la Denominación de Origen Rioja.

La candidata socialista ha rechazado las "incertidumbres" que se están generando en torno a la marca de Rioja, que, según ha avisado, perjudican a un sector que "necesita confianza".

"LOS JUEGOS DE SIEMPRE"

"Ofrecer confianza no es compatible con anunciar nuevas incertidumbres, no es compatible con anunciar consultas para no saber adónde ir. No están los ciudadanos alaveses ni vascos para que algunos vuelvan a sus juegos de siempre", ha advertido.

La candidata del PSE-EE ha explicado que el compromiso de su partido en esta materia es "claro". De esa forma, ha afirmado que las bodegas de esta comarca alavesa, "que han hecho que Rioja sea marca de prestigio y una referencia de primer nivel", serán reconocidas "por su peculiar forma de trabajar en la zona alavesa".

"Los socialistas vamos a despejar incertidumbres innecesarias ya reforzar la colaboración, porque Rioja Alavesa forma parte de nuestro proyecto de reconstrucción económica y social de Euskadi", ha afirmado. En este sentido, ha apostado por desarrollar el sector del vino, pero también "un turismo de calidad, sostenible y seguro" para esta zona.