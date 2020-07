Puig insisteix que el Govern garanteix el transvasament Tajo-Segura

No obstant açò, s'ha referit al fet que havia "llegit aquests últims dies" que existeix "algun tipus de problema" per una sèrie d'obres que s'estan executant "en el principi" del riu i, per açò, ha sol·licitat esperar "a veure com es reestructura quant al que són els volums que se'n van transvasant".

Ximo Puig s'ha pronunciat així a Alacant, a preguntes dels mitjans sobre el malestar que ha generat entre els agricultors de la Vega Baixa la possibilitat que es reduïsquen els cabals a transvasar en el Tajo-Segura.

"Per descomptat, nosaltres anem a defendre sempre és la pervivència del transvasament", ha resolt.