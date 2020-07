Coronavirus.- Ivie: La recuperació de l'activitat pot ajudar a mantindre o ampliar diferències de gènere en l'ocupació

L'estudi conclou que la recuperació de l'activitat econòmica en els diferents sectors pot contribuir al fet que les diferències en el mercat segons el gènere es mantinguen i fins i tot s'amplien.

Els autors de l'informe -Alicia Gómez i José Ramos- recorden que les condicions laborals de partida més desfavorables per a les dones (menor incorporació al mercat laboral, menors salaris o menor proporció de càrrecs directius) juntament amb la debilitat de l'ocupació generada per la Covid-19 i la possible evolució de l'ocupació en els sectors amb major participació de les dones "van a ralentir el procés cap a la igualtat real".

Segons els autors de l'anàlisi, l'estructura sectorial de l'ocupació dels homes i les dones és "determinant" per a l'eixida de la crisi i, encara que, és "difícil" de predir, "és probable que en els pròxims mesos la recuperació de l'ocupació de les dones es retraga més que la dels hòmens". Per açò, afegeixen, "si es vol compensar eixa tendència, seran necessàries polítiques actives basades en mesures efectives".

D'acord amb l'estudi, alguns índexs de vulnerabilitat laboral a curt termini (percentatge de temporalitat en el sector privat, importància relativa dels autònoms, pes relatiu del treball públic i nivell de formació) són més favorables per a les dones ocupades que per als hòmens amb ocupació, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana.

No obstant açò, les dones han patit una caiguda percentual lleugerament major en el nombre d'afiliades a causa que tenen una representació important en alguns dels sectors més afectats per la crisi, com l'hoteleria, l'educació i les activitats administratives. Aquests sectors han patit caigudes en el nombre d'afiliats del 9,4%, 7,8% i 7,2%, respectivament.

Així, l'atur registrat ha crescut entre febrer i maig més entre els homes (23,4 per cent a Espanya i 26,2% a la Comunitat Valenciana) que entre les dones (15,6% a Espanya i 16,3% a la Comunitat Valenciana), però mentre el de la dona ha augmentat per tercer mes consecutiu, el de l'home ha disminuït al maig, doncs la recuperació de l'activitat s'està produint més ràpid en els sectors més masculinizados.

En el cas de la Comunitat Valenciana, la participació de les dones en el mercat laboral és inferior a la dels homes, amb una taxa d'ocupació del 43,3%, 13,7 punts percentuals menys, i d'atur del 16,9%, 5,1 punts percentuals superior.

Segons l'Ivie, amb un mercat laboral afeblit per la crisi del Covid-19 "és poc probable que aquesta bretxa disminuïsca". No obstant açò, les dones ocupades es troben en una situació més favorable que els homes quant a indicadors de vulnerabilitat laboral a curt termini enfront de la pandèmia.

En primer lloc, el percentatge de treballadores autònomes a la Comunitat (un dels col·lectius més exposats a la crisi) en el total d'empleades és menor entre les dones (13,0% enfront del 19,3% dels hòmens). A més, tenen menors taxes de temporalitat en el sector privat i estan millor formades, amb un percentatge de treballadores amb estudis superiors del 46,8% enfront del 35,5% dels homes.

Finalment, les dones tenen major pes en l'ocupació pública, un dels col·lectius a priori més estables laboralment en temps de crisis. El 18,4% de les treballadores de la Comunitat Valenciana són empleades públiques, mentre que el percentatge es redueix al 10,7% en el cas dels homes (20% i 13,2%, respectivament, en el cas de la mitjana nacional).

CONTRACTES TEMPORALS

No obstant açò, l'avantatge d'estabilitat que suposa l'ocupació pública és "seriosament matisada" per la importància aconseguida pels contractes temporals en el mateix, doncs una de cada tres treballadores del sector públic es troba en aquesta situació.

Tot i els anteriors indicadors de vulnerabilitat són més favorables per a les muje-cap de bestiar que per als homes, un percentatge important de les dones estan ocupades en els sec-tores més afectats per la pandèmia i, per eixa raó han patit també importants conseqüències laborals a curt termini, un fet que queda reflectit en la caiguda de l'afiliació.

Des de finals de febrer a la fi de maig, les dones valencianes han patit una caiguda percentual lleugerament major en el nombre d'afiliades (5,5% enfront de 4,7% en el cas dels homes) a causa que tenen una representació important en alguns dels sectors més afectats per la crisi. Les dades que també se situen per damunt de la mitjana nacional (4,1% menys de dones afiliades i 3,8% d'hòmens).

El sector més feminitzat, amb una presència de la dona per damunt del 85%, és el de les acti-vidades de les llars i el servici domèstic. La intensa caiguda de l'activitat d'aquest sector no ha quedat reflectida en la reducció del nombre d'afiliades perquè moltes de les treballadores no estan donades d'alta en la Seguretat Social, la qual cosa els ha impedit desplaçar-se al seu lloc de treball (per falta de permisos) i accedir a algun tipus de prestació, generant d'aquesta manera un grup de dones amb ocupacions molt vulnerables.

Per contra, enfront d'aquests sectors més durament afectats per la crisi, el sector sanitari, on més del 70% dels ocupats són dones, ha incrementat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social durant el confinament.

Un altre indicador rellevant per a analitzar els efectes immediats de la crisi és la parada registrada, que en el mes de maig d'enguany a la Comunitat Valenciana ha aconseguit la xifra de 440.517 persones, de les quals el 42,1% són hòmens (185.500) i el 57.9% dones (225.017).

L'increment de l'atur registrat durant els mesos de la pandèmia (de febrer a maig) ha sigut major per als hòmens que per a les dones (26,2% enfront de 16,3%), lleugerament per damunt de la mitjana a Espanya (23,4% enfront de 15,6%).

No obstant açò, considerant els increments mensuals s'observa que, després de dos mesos amb augments positius en tots dos gèneres, la variació del mes de maig (respecte a abril) ha sigut negativa en els homes (-1,3%), mentre que continua sent positiva en les dones (1,2%).

En aquest cas les dades són un poc més positives que en el conjunt del país (-0,8% en els hòmens i 1,9% en dones). Açò obeïx a la recuperació durant el mes de maig d'algunes activitats relacionades amb la indústria, la construcció i el transport, en les quals els hòmens tenen una presència més important que la dona.

Una altra dada que reflecteix que les dones estan concentrades en sectors més afectats per la crisi és la distribució dels ERTO segons el gènere, ja que el 54,4% dels 256.611 treballadors en situació d'ERTO són dones.