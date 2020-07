Puig apunta que el "risc zero" de rebots per Covid "no existeix" i assenyala que l'atenció "precoç" és "fonamental"

En eixe sentit, ha sostingut que s'ha de "transitar un temps" en el qual es conviurà amb el virus. "Fins que desaparega el virus, hi haurà contagis", ha dit en atenció als mitjans a Alacant on ha assistit en la seu del Consell en la Casa dels Bruixes a la constitució del Fòrum per al Desenvolupament d'Infraestructures i Edificis Sostenibles.

A més, ha manifestat que en l'àmbit europeu, amb l'obertura de fronteres, la situació en els diversos països és "molt similar" des del punt de vista epidemiològic. Amb tot, ha insistit que els tres aeroports valencians aplicaran les mesures sanitàries acordades.

Per a Puig, s'ha d'atallar el "factor de risc dels nous contagis" que, segons ha agregat, és "l'es està fent en tots els rebrots que s'han produït fins al moment".

Així, ha explicat que "ràpidament" s'han pogut "controlar" els rebrots detectats a Castelló i a Rafelbunyol perquè s'ha anat "a atacar la capacitat de contagi".

Ximo Puig ha remarcat que "en aquests moments, estan absolutament sota control" i ha reconegut que en un "determinat moment" pot sorgir "una nova circumstància".

"La societat de risc zero no existeix i per açò sabem que mentre estiga present el virus poden sorgir problemes i el que hem de fer és atallar immediatament i per a açò hem de ser conscients de la situació", ha continuat i ha reclamat a la ciutadania "complir les normes" i quan es plantege "algun tipus de problema, cal atallar-ho directament des dels centres d'atenció primària, que estan treballant d'una forma extraordinària i als qui agraïsc el seu treball".

Finalment, ha subratllat que no existeix cap malalt "greu" a la Comunitat Valenciana.

AUXILIARS DE PLATJA

Sobre la contractació d'un miler d'auxiliars de platja, que aquest dimecres ha presentat el model a Dénia, Ximo Puig ha dit que l'objectiu és que aquest estiu siga "el més normal possible".

"Es tracta no tant d'una qüestió relacionada amb la seguretat policial, que correspon a les policies locals", ha comentat i ha detallat que el que es busca és dotar als consistoris de "un tipus de persones que amb el rostre més amable possible signifique el rostre més amable de la Comunitat Valenciana".

Així, ha precisat que quan en un "determinat moment" en una zona de platja hi haja "major densitat" de la permesa per la distància interpersonal s'oferisquen i indiquen "altres possibilitats". Puig ha recalcat que la Comunitat Valenciana compta amb 250 quilòmetres de platges i cales.

"Del que es tracta és de no anar a les platges més massificades sinó d'anar a altres opcions", ha precisat Ximo Puig que ha assegurat que la Generalitat "no dona per perduda" la temporada turística i ha defès que el 50% dels treballadors sotmesos a ERTO "han tornat a treball".