Feijóo promete reforzar la "orientación sanitaria" de los geriátricos y endurecer normas a los privados

Así lo ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, no obstante, el presidente ha defendido que Galicia ha sido "una de las comunidades con mejor comportamiento" en el ámbito de las residencias. "Los resultados en comparación con la media de España son unos resultados destacables, lo cual no significa que no haya que ver las cosas que se pueden mejorar", ha admitido.

Más del 44 por ciento de los fallecidos en Galicia a consecuencia de la pandemia están vinculados con residencias de mayores -en total, 274 de las 619 víctimas mortales computadas en la Comunidad- y Feijóo había admitido, en su día, también en vista de los datos del conjunto de España, que convendría replantearse el modelo de asistencia en este tipo de centros.

En la entrevista con Europa Press ha explicado que, desde hace un par de semanas, tiene encima de la mesa una propuesta del comité clínico que asesora a la Xunta y que sitúa como "punto fundamental" la necesidad de "relacionar mejor" las residencias con el sistema sanitario. Entre otras cuestiones, ha apuntado que los centros de Atención Primaria tienen que tener "relación" con la historia clínica de cada mayor que reside en un geriátrico.

También ha aludido a la necesidad de que los centros tengan una "conexión" con los hospitales que facilite la evacuación de los usuarios si fuese necesario y ha añadido que es necesario "pegar un repaso" al personal sanitario que trabaja en las residencias, ya que Feijóo considera que "más presencia de enfermería parece razonable en muchas de ellas".

"Y es necesario que las residencias revisen las políticas de personal. No es bueno una rotación alta en el personal que cuida a los mayores, porque eso supone riesgos sanitarios adicionales. También hay que dar un repaso a la organización arquitectónica y de circuitos interiores de las residencias de la tercera edad", ha apostillado.

ENDURECER LA NORMATIVA A LOS PRIVADOS

El candidato popular ha subrayado que esta tarea, centrada en hacer una revisión que potencie la "orientación sanitaria o sociosanitaria" de los geriátricos, está "diagnosticada" y tocará ejecutarla en la próxima legislatura si logra revalidar su mandato pero, ¿qué pasará con los centros geriátricos privados? Que también, ha dicho, tendrán normas "de obligado cumplimiento".

"Para las residencias privadas, que son las que había cuando llegué a la Xunta, vamos a regular a través de decreto qué normativa tienen que cumplir", ha explicado el jefe del Ejecutivo, antes de avisar de que el permiso de actividad para la puesta en servicio de las nuevas estará "condicionado" a un cumplimiento estricto de las exigencias de la Administración autonómica para el cuidado de mayores.

Los controles se agudizarán también en aquellas que tienen conciertos, donde las pautas autonómicas serán "de obligado cumplimiento y de directo cumplimiento". "Y en las residencias privadas en sentido estricto, el decreto también establecerá mecanismos dentro de nuestras competencias. Hay cosas que no se pueden regular, pero hay otras que sí que se puede, se debe y es imprescindible regular", ha sentenciado.

En cuanto a los centros de día, Feijóo ha defendido la decisión de mantenerlos cerrados para "proteger a los mayores", aunque "lo más fácil sería decir que sí a todo". "Los hay que ya están abiertos con cita previa y hemos buscado soluciones alternativas para las familias", ha indicado, antes de ratificar que, una vez que finalice la formación específica, se procederá a iniciar su reapertura, de algunos ya en este mes de julio.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Preocupado ante la posibilidad de nuevos rebrotes, dado que el riesgo se incrementa conforme crece la movilidad, Feijóo ha aprovechado la entrevista con Europa Press para lanzar una advertencia: el COVID-19 es una enfermedad "de declaración obligatoria" y si alguien no comunica los síntomas puede estar "incumpliendo la ley".

A los visitantes, les ha recordado que la Xunta pone a su disposición un teléfono de información y la posibilidad de que, si tienen algún síntoma, puedan entrar en el 'protocolo COVID' de inmediato, lo que supone una prueba "gratuita" con diagnóstico en pocas horas.

Y como "desde un punto de vista ético y moral" colaborar es la "obligación" de cualquier ciudadano, el presidente gallego también ha hecho un llamamiento "a familiares y amigos" que "reciben" a visitantes o a quienes les "alquilan casas", por ejemplo, para que cooperen con los servicios sanitarios.

CRISIS "MUY PROFUNDA", PERO MENOS QUE EN LA MEDIA ESTATAL

Al margen de las consecuencias sociales, el presidente gallego pronostica que la crisis económica después de la pandemia en Galicia será "muy profunda" y "producirá desempleo". "Probablemente haya empresas y autónomos con muchas dificultades", ha anticipado.

Pero también ha lanzado un mensaje de esperanza, dado que, tanto los indicadores que manejan el Instituto Galego de Estatística como el comité de expertos de la Xunta sugieren, ha asegurado, que la crisis que vivirá la Comunidad será "sensiblemente inferior a la media de España", tanto en bajada de Producto Interior Bruto (PIB) como en destrucción de empleo.

En todo caso, aunque prevé que en 2021 habrá crecimiento del PIB tras la "abrupta bajada" del actual ejercicio, el jefe del Ejecutivo ha situado la recuperación a mediados de 2022, ya que no será hasta entonces cuando Galicia "vuelva a tener un PIB similar" al que registraba antes de la pandemia.

"TRATAMIENTO ASIMÉTRICO"

En el transcurso de la entrevista, el candidato popular ha defendido su gestión al frente de la Xunta, con una deuda "seis puntos por debajo de la media". "Eso acredita que tenemos una bolsa de 3.000 millones menos de deuda de la que tendríamos si mantuviéramos la regla de gasto", ha constatado, antes de advertir que, de cara a la conformación del futuro presupuesto, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez debería tener en cuenta este dato.

"Vamos a ver cuál es la propuesta del Gobierno central, que es el que autoriza el déficit y la regla de gasto, pero yo creo que el déficit debería ser en relación con la deuda pública acumulada, y que Galicia debería tener posibilidades de utilizar la deuda que no emitió para hacerlo en 2021 y 2022", ha demandado.

A juicio de Feijóo este "tratamiento asimétrico" es "de justicia", toda vez que "durante diez años fue asimétrico que comunidades tuviesen un 30 por ciento sobre el PIB, mientras que Galicia tiene el 18 por ciento".

Y es que si el de Os Peares vuelve a formar Gobierno por cuarta vez, pendiente de ratificar por "vía judicial" la demanda contra el Ejecutivo estatal por los "impagos" del IVA, entiende que, "en proyectos tractores de la economía, incentivos o inversión productiva y en defender las infraestructuras sociales y sanitarias", la Comunidad debe tener "autorización" para que haya "inversión expansiva".

"Lo que no es gastar por gastar", ha precisado, antes de concluir que la Xunta también tiene en su listado de "prioridades" la captación de fondos europeos.