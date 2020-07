Roldán (Cs) pide a Torra "consenso" frente a la Covid-19 y que deje "la matraca del 'procés'"

La portavoz de Ciutadans en el Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha reclamado en el pleno de este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que deje "la matraca del 'procés'" y se centre en impulsar medidas para la reconstrucción económica y social de Catalunya. "Si usted no puede cambiar de opinión, al menos cambie de tema", le ha pedido.

Roldán ha afirmado que Ciutadans no se mueve por la ideología en lo que respecta a las medidas para hacer frente al coronavirus y ha reclamado al presidente del Govern que haga lo mismo para que pueda haber "consenso".

La portavoz y candidata a la presidencia de la Generalitat ha propuesto un plan de contingencia para frenar una posible segunda ola de contagios y ha pedido que todas las fuerzas lo apoyen. "Si decimos que el virus no tiene ideología, ¿por qué tienen que tener ideología las soluciones?", ha preguntado.

En cuanto a las medidas de este plan, Roldán ha mencionado más test rápidos, más material en los hospitales, más protección a las personas mayores y vulnerables, más conciliación y más protección víctimas de violencia machista, y ha añadido que "ningún catalán puede quedarse en la estacada".

Cambio de tono en las intervenciones

Durante la crisis de la Covid-19, el partido naranja ha cambiado el tono en sus intervenciones en Catalunya y se han sucedido las llamadas al consenso, como ha ocurrido con Inés Arrimadas y el Gobierno central en Madrid.

Sin ir más lejos, el presidente del grupo parlamentario de Ciutadans en Catalunya,Carlos Carrizosa, se ha mostrado "receptivo" con el Govern durante el pleno de este miércoles en el Parlament.

"Propongan nuevas políticas en los presupuestos, recorten en 'procés', y le digo que estaremos receptivos", ha señalado.

Reproches al Govern por su actuación durante la pandemia

Pese al tono más conciliador, no han faltado los reproches de Roldán a Torra por las actuaciones del Govern durante la pandemia. Entre ellos, ha recriminado que se contratase a una empresa privada como Ferrovial para llevar a cabo el seguimiento de los contactos de positivos de Covid-19.

"El contrato opaco a Ferrovial ha costado 18 millones de euros y ese dinero es sagrado" ha señalado Roldán, haciendo referencia a los elevados gastos que ya de por sí ha supuesto la pandemia.

La portavoz ha pedido a Torra que no se ponga medallas y que reconozca sus errores. "Le echan la culpa a todo el mundo y no asumen su responsabilidad", ha señalado y, aunque ha admitido que gestionar la pandemia no era fácil y ha sobrepasado a "muchos gobiernos de todo el mundo", ha pedido al presidente que no cuente cosas que no han ocurrido porque "todos tenemos memoria".

Roldán también ha recriminado a Torra las declaraciones de la portavoz del Govern, Meritxell Budó, quien aseguró que en una Catalunya independiente "habría menos muertos", y las del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, quien afirmó que "España es paro y muerte" y Catalunya "vida y futuro". "¿No le da vergüenza?", le ha preguntado.