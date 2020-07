Samuel Reina, Pau Alabajos i Maluks protagonitzen la primera setmana del cicle 'Viu, cap estiu sense música'

El cicle és una iniciativa de la Valencian Music Association (VAM!) per a reactivar el sector de la música en directe, una de les activitats més afectades per la Covid-19. Així mateix, es vol impulsar la presència de formacions valencianes sobre els escenaris al llarg del mes de juliol amb la participació de sis bandes d'estils musicals diversos.

Aquesta agenda musical es completarà la tercera setmana del present mes amb les actuacions de Laura Esparza i Carlos Esteban (16 de juliol), Badlands (17 de juliol) i Toni de l'Hostal (18 de juliol).

Des de l'organització subratllen, en un comunicat, que els espectacles se celebraran "sota les màximes garanties sanitàries i d'acord amb els protocols que regixen la 'nova normalitat'". Per tant, l'aforament del local estarà limitat i el públic tindrà la seua disposició cadires i taules per a seguir les actuacions.

D'altra banda, serà obligatori l'ús de les mascaretes sempre que no siga possible mantindre la distància de seguretat i quan no es compartisca espai amb persones convivientes. La sala 16 Toneladas també disposarà de gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans. Els concerts començaran a les 20.00 hores i les portes s'obriran 30 minuts abans. No obstant açò, es recomana acudir amb antelació per a accedir de forma ordenada.

El vocalista i guitarrista Samuel Reina serà l'encarregat d'obrir la programació amb una actuació en solitari. Després de formar part de diferents bandes d'estils variats, el cantant va emprendre la seua carrera amb nom propi.

Així, en el 2015 va gravar el seu àlbum de debut, Alarms, un compendi de sons provinents del pop-folk on destacaven la particular veu de l'artista i l'acurada selecció d'arranjaments. Amb el concurs Movistar Vinilo València 8.0 en la butxaca, el guitarrista va acabar el seu segon treball, Simulacros de naufragio, gravat íntegrament en castellà. En aquest cas, Samuel Reina va aprofundir en les seues inquietuds amb una nova perspectiva lírica.