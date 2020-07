Escola demana a À Punt més entreteniment i contingut audiovisual en valencià per a públic infantil i juvenil

El president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes, i la presidenta de la Coordinadora d'Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l'Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV) i la Fundació Sambori, Laura Font, s'han reunit amb el director d'À Punt, Alfred Costa, i amb el cap de la Unitat de Projecció Social, Albert Vicent, en la seu del mitjà a Burjassot (València).

L'entitat cívica ha transmès a Costa i Vicent "la necessitat d'una major quota d'entreteniment i contingut audiovisual en valencià per a públic infantil i juvenil". Escola ja va demanar la modificació de la graella televisiva durant el confinament per a oferir nous continguts dirigits a gent jove i xiquets.

Tant Escola Valenciana com À Punt Mèdia han destacat "la voluntat de continuar treballant conjuntament en la tasca de normalització del valencià, així com la intenció d'explorar noves formes de col·laboració", segons el comunicat remès per l'organització.

De fet, afigen, Escola i Fundació Sambori ja van acordar al maig compartir amb À Punt el seu contingut educatiu en valencià mitjançant la firma d'un conveni.

Finalment, Escola Valenciana ha aprofitat l'ocasió per a oferir el seu suport a La Colla, gràcies a la seua xarxa i la connexió amb els centres escolars. Així, "ajudaran a fer que els continguts de la cadena arriben a l'alumnat i puguen ser utilitzats com a complement didàctic", conclouen.