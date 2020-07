Un total de 419 persones s'incorporen a un lloc fix en Correus a la Comunitat Valenciana

Es tracta de llocs de treball en les categories operatives de repartiment motoritzat i a peu en l'àmbit urbà i rural, agent/classificació i atenció al client en oficines, ha informat la companyia en un comunicat.

Dels 419 llocs de treball fix, 244 exerciran tasques de repartiment urbà i servicis rurals motoritzats, 69 ho faran de repartiment urbà i servicis rurals no motoritzats, 49 ocuparan llocs d'agents de classificació, i 57 desenvoluparan funcions d'atenció al client.

Més de 166.000 persones es van inscriure a nivell nacional per a realitzar les proves de selecció que van tindre lloc de forma simultània en 29 localitats el passat 19 de gener. Aquest, amb caràcter eliminatori, van versar sobre matèries relacionades amb els productes, servicis i processos de treball de Correus.

El procés de selecció es va completar amb una fase de mèrits posterior en la qual s'ha valorat l'experiència, els permisos de conducció (si escau) i la formació necessària per a l'adequat acompliment del lloc de treball.

Amb la cobertura de 4.005 llocs de treball fixos en tot el país, Correus aposta per la creació d'ocupació estable. En línia amb eixe compromís, ja ha convocat altres 3.421 llocs de personal laboral fix en categories operatives en una convocatòria conjunta que inclou els llocs corresponents a les taxes de reposició aprovades per al 2019 (1.421 places), així com 2000 llocs dels contemplats en el pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020..