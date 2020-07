Mollà reclama la "mediació immediata" del Govern davant l'anunci del Regne Unit d'aplicar aranzels als cítrics

Segons ha assenyalat el seu departament en un comunicat, l'anunci del Govern britànic "amenaça amb gravar les importacions de cítrics amb un 16 per cent en el cas de satsumas, clementines i híbrids, i del 3,2% per a les taronges", una xifra que "presumiblement va a incrementar-se fins a arribar al 10% i entorn d'un 6% per als llimons".

Aquestes mesures entraran en marxa a partir del pròxim any 2021 i suposa un "nou colp a la ja castigada citricultura valenciana", assenyala Agricultura.

La consellera ja ha remès una carta al ministre del ram, Luis Planas, i a la titular d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, "instant-los al fet que inicien les accions que, en l'exercici de les seues competències, puguen promoure's amb la finalitat d'evitar el greu dany amb que aquestes mesures impactaran sobre la citricultura valenciana i espanyola".

Per a açò, Mollá ha proporcionat a tots dos membres de l'Executiu el volum de cítrics exportats a eixe país que, d'acord als últims informes de Comerç Exterior, ocupa la quarta posició com a destinació de les exportacions valencianes durant l'última campanya. Les xifres aconsegueixen el 9% d'exportacions totals, de les quals 247.300 són tones de cítrics. D'aquest, 82.400 tones corresponen a taronges, 126.000 a mandarines i 29.400 a llimons.

"Aquests aranzels poden implicar la pèrdua del mercat britànic per als nostres cítrics, com ja ha succeït amb el mercat nord-americà a causa dels aranzels imposats per l'Administració de Trump. Perdre el mercat de cítrics al Regne Unit beneficiaria a competidors directes de la Comunitat com el Marroc, Sud-àfrica i, especialment, Egipte els cítrics dels quals manquen d'aranzel amb aquest país", assenyala Agricultura.