L'ITC coordina un projecte europeu que desenvoluparà rajoles per a la construcció elaborats a partir de residus

L'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) coordina un projecte europeu -Life Hypobrick- amb l'objectiu de desenvolupar rajoles per a la construcció elaborades a partir de residus i utilitzant tecnologies que eliminen l'etapa de cocció i les emissions de gasos d'efectes hivernacle.

Amb aquest projecte, l'ITC aposta "fermament" per la implantació de l'economia circular i la luca contra els efectes negatius del canvi climàtic. Life Hypobrick està cofinançat pel Programa LIFE (LIFE 18/CCM/ÉS/001114) i compta amb el suport de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana.

L'objectiu del projecte LIFE HYPOBRICK és desenvolupar rajoles per a la construcció elaborats partint de residus, en els quals no va a existir l'etapa de cocció. I és que, en aquesta etapa es consumeix quasi un 90 per cent de l'energia utilitzada en tot el procés de fabricació ceràmic.

Per açò, Life Hypobrick desenvolupa un nou procés aplicant la tecnologia denominada com a activació alcalina, per la qual els materials, en lloc de passar per una fase de cocció, són "curats", estalviant-nos d'aquesta manera eixe 90% d'energia consumida en la cocció, segons ha informat l'ITC en un comunicat.

Durant el projecte es fabricaran 1.000 tones de rajoles, la qual cosa suposarà la reducció del 90% de les emissions de CO2, en concret 184 tones, a més del 100% d'altres compostos que s'emeten a l'atmosfera en aquest procés, com els compostos orgànics volàtils (COVs) i el material particulado, a més de les disminució en unes 800 tones del consum de matèries primeres primàries com a argila, fundentes i quars.

GESTIÓ DE RESIDUS

D'altra banda, cal contemplar també la "important" gestió de residus, que actualment estan sent caracteritzats i avaluats, que seran reutilitzats com a matèria primera per a fabricar aquestes noves rajoles, amb la qual cosa, l'acció es vincula als principis de l'economia circular.

A més, aquestes noves rajoles sense cocció també es podrien replicar en un futur a altres materials com a taulells, teules, canonades, lloses i uns altres no ceràmics com el formigó i derivats, la qual cosa representaria una reducció de més del 80% de les emissions de gasos efecte hivernacle.

Amb aquest projecte es pretén impulsar a les indústries de fabricació de rajoles, des del punt de vista de la mitigació del canvi climàtic, cap a la seua transició a una economia hipocarbónica.

En Life Hypobrick participen, sota la coordinació de l'ITC, les empreses Rajoles Mora, S.L.; Recycling, Consulting & Services, S.L. (RCS) Schlagmann Poroton GmbH & Co. i la Universitat de Nüremberg (Technische Hochschule Nürnberg).