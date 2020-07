Alba Carillo contesta a los comentarios sobre su pecho: "Todo el mundo dice que me he operado, pero he engordado"

Alba Carrillo contestó este martes a los comentarios sobre si se había operado el pecho. Fue en Ya es mediodía, cuando Miguel Ángel Nicolás le preguntó al respecto y ella decidió demostrar que no haciendo que el colaborador se los tocara.

"Quiero que me los toques y lo digas a toda España, porque ya estoy cansada", comentó la exconcursante de GH VIP 7. "Pero tú sabes distinguir, ¿no?", le pregunto y él dudó. "¡Entonces tú no me sirves, leche!".

"Me ha sentado fatal que en todos los sitios estén con el tema y oye, se puede engordar y no hay que decirle a la gente si engorda o adelgaza. Cada uno que haga lo que quiera", se justificó Carrillo. Entonces, Sonsoles Ónega le preguntó si su aparente aumento de pecho se debía a la subida de peso: "Sí. Es que me ha escrito un montón de gente diciendo que he engordado y es verdad".

Miguel Ángel Nicolás y Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'. MEDIASET

Entonces intervino Asraf Beno, colaborador del programa, que volvió bastante más rellenito tras el confinamiento: "¿Entonces yo cómo estoy? Yo sí, pero tú...". El novio de Isa Pantoja explicó que estaba yendo al gimnasio y ya estaba volviendo a ponerse en forma.

La presentadora aprovechó el momento para preguntarle a Alba Carrillo si había engordado por lo feliz que estaba y estaba cercana una futura boda con Santi Burgoa. "No, de momento no. Y bebé tampoco. Si estoy que no paro de trabajar", respondió.