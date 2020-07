Abren las cinco primeras piscinas municipales en Madrid con la mitad del aforo: "Ha venido muy poca gente"

A las 10.00 horas, dos decenas de personas aguardaban la fila para entrar en el Centro Deportivo Vicente del Bosque. Provistos de toallas y con la aplicación móvil preparada accedían, minutos después, al recinto municipal. Son los primeros en inaugurar la temporada de piscinas de Madrid que arranca este miércoles en cinco centros municipales: Aluche, Orcasitas, San Fermín y Moratalaz y el ya nombrado Vicente del Bosque.

"Ha venido poquísima gente; otros años con este calor estaría lleno", indica a 20minutos el socorrista sin levantar la mirada de los bañistas. Una realidad que se justifica por los nuevos protocolos de seguridad. La apertura se ha establecido con un aforo de 50% que se respetará en dos turnos, mañana (10.00 a 14:30) y tarde (16.00 a 21.00 horas).

Las normas que deben seguir los usuarios en el interior también han cambiado. Los bañistas deberán respetar la distancia social de dos metros y "si están grupos que no son familiares deberían llevar la mascarilla puesta", indica el socorrista. Además, las duchas son obligatorias antes de meterse en el agua aunque, eso sí, quedan prohibidas dentro de los vestuarios".

En relación a la desinfección, el Ayuntamiento ha establecido dos horas al mediodía para limpiar la zona a fondo. Además, según ha señalado la delegada de Deportes, Sofía Miranda, tanto los filtros de la depuradora como los niveles de cloro se han elevado a los máximos niveles "para garantizar la seguridad de todos los usuarios".

Con todo ello, "en ninguna de las piscinas se ha completado el aforo, en principio porque la aplicación es nueva, y además porque hoy es día de diario", ha indicado Miranda. Eso sí, desde su área se prevé que se completen aforos este fin de semana, asegura.

Entonces se habrán abierto otras tres piscinas municipales. Según informa el área de Deportes, este verano habrá 14 piscinas al aire libre que se complementarán con 23 cubiertas. El próximo viernes 3 de julio se sumará Santa Ana (en Fuencarral- El Pardo), el sábado el centro Luis Aragonés (Hortaleza) y el domingo, La Elipa (Moratalaz). El lunes abrirá el de Aluche (Latina) y la Mina (Carabanchel). La lista la completan San Blas (15 de julio), Casa de Campo y José Mª Cagigal (25 de julio). Por último, Palomeras y Plata y Castañar quedan pendientes de fechar su apertura.

Usuarios "seguros" pero desinformados

Antonio y Lorena se acomodan en una hamaca frente al sol. Este matrimonio es usuario de este centro desde hace años y aun así "no nos ha llegado ninguna información sobre qué tenemos que hacer", indican a este diario. "Hemos tenido que ir a la recepción para que nos contasen cuáles eran las medidas y las condiciones de los baños de este año".

Tampoco a Magdalena de 31 años le han explicado qué está permitido y qué no en esta temporada. "No me han dicho nada en la entrada", cuenta. Aun así esta joven dice no temerle al virus. "Yo me siento segura porque está al aire libre, lo que no haría es ir a una piscina cubierta", admite.