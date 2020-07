Un test PCR salvó a 'El Hormiguero' tras detectar que Juan del Val tenía coronavirus y no contagiar al equipo

El programa de El Hormiguero siguió emitiendo durante la pandemia y llevando a los espectadores entretenimiento y diversión como es el espíritu del programa, pero eso podría no haber sido así de haberse desatado un brote de coronavirus dentro del equipo, algo que se evitó gracias a un test PCR.

"Sigue la polémica sobre si los test PCR sirven o no sirven", decía el presentador, Pablo Motos, en su última emisión. "Y aquí tenemos un caso dentro del programa", revelaba.

Y es que Juan del Val, colaborador del programa y marido de Nuria Roca, contrajo el virus y podría haber contagiado a todos los demás miembros del equipo, impidiendo que se emitiera el programa.

"Estábamos controlados por los médicos cuando hacíamos el programa en medio de la pandemia y de repente Juan del Val salió que tenía muchísima carga viral de coronavirus en un test, pero no tenía ningún síntoma", reveló Pablo Motos. "Si no es por ese PCR, yo creo que en ese momento El Hormiguero no se podría haberse estado haciendo", valoró el presentador.

"Evidentemente me metí 12 días en una habitación, no vine a trabajar y eso impidió que se contaminase todo el mundo", añadió Juan del Val, que destacó que era completamente asintomático.

"Un positivo se da con un valor de 2. Alguien está con una carga viral potente con 20, 40... Yo tuve 86", explicaba Juan del Val, que valoró que "discutir que un PCR sirve, es completamente ridículo".