Cecotec rebaja casi a mitad de precio uno de sus patinetes eléctricos: cinco motivos para comprarlo

Quien diga que, con la llegada del verano, sus planes no se han multiplicado, miente. Las jornadas de trabajo reducidas y el buen tiempo invitan a disfrutar de planes en la playa, excursiones por la montaña, paseos nocturnos y tardes en las terrazas. El único problema (además de tener que llevar siempre encima un repelente de mosquitos) es conseguir llegar a todas ellas, puesto que el tráfico está prácticamente imposible y prefieres no usar el transporte público para no pasar calor. Por ello, debes buscar una alternativa rápida para disfrutar de todas las citas de tu apretada agenda. Los patinetes eléctricos pueden ser tu solución, ya que además de no necesitar combustible, te permiten moverte de forma más rápida y efectiva.

Otra de las ventajas de apostar por este medio de transporte es que conviertes tu movilidad en una acción sostenible, puesto que estos dispositivos no emiten gases contaminantes. Eso sí, debemos preocuparnos en conocer la normativa en cuestiones de seguridad vial, puesto que somos un agente más de la circulación.

Si ya te has planteado en más de una ocasión que deberías adquirir un patinete eléctrico, ahora puede ser tu oportunidad. Cecotec ha rebajado casi a mitad de precio su modelo Bongo Serie A que nos ofrece hasta 25 kilómetros de autonomía y tres modos de conducción por menos de 300 euros. ¿No crees que ha llegado el momento de pasarte a la movilidad sostenible?

Este modelo tiene 700W de potencia. Cecotec

Cinco motivos para apostar por el Bongo Serie A

Las cuestas ya no son un problema. Este patinete eléctrico firmado por Cecotec es capaz de superar pendientes de gran inclinación sin que haya que hacer ningún esfuerzo adicional. Lo consigue gracias a una potencia nominal de 350 W y máxima de hasta 700 W, que, como cabe esperar, lo convierten en un aliado para la movilidad por ciudad.

Batería... ¡intercambiable! Para asegurar que el que se va a convertir en nuestro medio de transporte favorito tiene una vida larga (y en condiciones), este modelo de Cecotec tiene baterías extraíbles e intercambiables de Panasonic. ¿En qué se traduce? En una autonomía ilimitada que va desde los 25 km.

Se adapta a ti. Cada conductor de patinete es único y, por ello, este modelo incluye tres modos que se adaptan a nuestras necesidades y a las de nuestra ciudad. ¿Cuál crees que es el que mejor se adapta a ti: 'Eco', para un manejo seguro con ahorro de batería; 'Confort', para el mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo; o 'Sport', para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos?

Tecnología a bordo. Para evitar sorpresas (o disgustos), el Bongo Serie A incorpora un ordenador de abordo que muestra la velocidad y la batería, así como el estado y configuración del patinete.

Frenar es fácil. Uno de los motivos que consigue que muchos usuarios no apuesten por este medio de transporte sostenible es la sensación de inseguridad. Pero, gracias a las ruedas anchas ('tubeless' de 8,5", más resistentes y con sistema antirreventones) y al triple sistema de frenado (freno de disco, eléctrico y freno manual trasero añadido), en este Cecotec la seguridad es uno de sus puntos fuertes.

