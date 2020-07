Unos 200 trabajadores de Nissan Barcelona llegan a Los Corrales al grito de 'Nissan no se cierra'

Los trabajadores han comenzado a llegar a la factoría poco antes de las diez y media de la mañana en una caravana de coches que ha partido desde Torrelavega a primera hora.

La caravana ha llegado a la zona de la fábrica, que se encuentra vigilada por numerosos efectivos de la Guardia Civil, con pitidos y gritos desde dentro de los vehículos, cuyos ocupantes llevan camisetas y con en mensaje de '#FuturoparaNissanya' y 'No al cierre de Nissan'.

A continuación, han estacionado sus coches en el aparcamiento cercano a la fábrica ubicado en dirección San Felices de Buelna, donde han prendido una traca de petardos y han gritado frases como 'Somos obreros, no terroristas', 'Cantabria escucha Nissan esta en la lucha', 'Fran, rata, sal de la cloaca', 'La Nissan somos todos" y 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", y 'Si no se apaña, caña, caña, caña'.

Desde ahí han iniciado una marcha hasta la entrada de la fábrica, encabezada por dos grandes pancartas con los mensajes de 'No al cierre de Nissan, lucharemos por un futuro', y 'No al cierre de Nissan por el futuro industrial', y otra más pequeña con "más de 25.000 familias a la calle, no hay otro camino que la lucha.

Los trabajadores de Nissan Barcelona llegaron ayer por la tarde a Cantabria y pernoctaron en Comillas. Hasta el viernes tienen previstas manifestaciones y actos de protesta en Los Corrales de Buelna y en Santander, donde quieren que les reciba el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.