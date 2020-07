Ferida una xiqueta de quatre anys després de ser mossegada per un gos en el Moralet d'Alacant

20M EP

Una xiqueta de quatre anys ha resultat ferida per mossegades en el coll i el tòrax en ser atacada per l'esquena aquest dimarts per un gos en la partida del Moralet, a Alacant. La Guàrdia Civil té identificats a l'amo i a l'animal que presumptament va causar les lesions encara que encara no estan localitzats.