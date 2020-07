La Guàrdia Civil desmantella un punt de venda de drogues al casc antic de Cox (Alacant)

Les primeres informacions es remunten al mes de febrer de 2019, després de tindre coneixement de l'existència d'un possible punt de venda de droga al detall, situat en una vivenda del casc antic de Cox.

Aquest fet estava començant a generar certes molèsties als veïns de la zona, a causa del considerable tràfec de consumidors de droga pels voltants i estava provocant alarma social entre els residents, expliquen des de l'institut armat.

L'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Callosa de Segura es va fer càrrec de les gestions d'indagació, "gestions que van resultar molt complicades" de dur a terme, a causa de la complexitat de la ubicació de les vivendes en aquesta zona i al fet que les persones investigades prenien notables mesures de seguretat com, per exemple, les tasques de vigilància que realitzaven certs membres del clan.

Tot i això, els agents investigadors van constatar les constants vendes de substàncies estupefaents que allí es produïen, en la seua majoria d'heroïna i cocaïna. Aquestes vendes eren despatxades, fins i tot, des de la finestra de la vivenda, perquè els consumidors no accediren a l'interior.

Finalment, el passat 18 de juny van entrar a escorcollar els dos domicilis dels sospitosos, així com els seus vehicles, per al que els agents de l'Àrea d'Investigació van comptar amb el suport de diverses patrulles, també de la Guàrdia Civil de Callosa de Segura, a més d'agents del Seprona, amb base a Oriola, de la Policia Local de Cox i d'un guia del Servici Cinològic de la Guàrdia Civil d'Alacant amb un ca, especialitzat en la detecció de substàncies estupefaents.

El Seprona, per la seua banda, va procedir a realitzar inspecció de diversos galls que es trobaven en la vivenda els quals, pel que sembla, podrien haver sigut utilitzats prèviament per a baralles.

Com a resultat d'eixe dispositiu, es va procedir a la confiscació de gran quantitat de bitllets i monedes de divers valor, en total uns 4.000 euros, malgrat no constar-los cap activitat laboral. També es va trobar gran quantitat d'útils per a l'elaboració i manipulació dels diferents tipus de droga.

Així mateix es va precedir a la detenció de tres persones, totes elles espanyoles i membres d'una mateixa família: un home de 35 anys i dos dones de 42 i 36 anys d'edat.

Els detinguts, als qui se'ls imputa un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues, ja han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció nº 1 d'Oriola i han quedat en llibertat amb càrrecs, en espera del judici.