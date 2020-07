La temperatura es clave para poder entrar al país... pero la de cada persona puede variar: ¿de qué factores depende?

El turismo, uno de los principales motores económicos de España, empieza a reactivarse tras meses de paralización provocada por la crisis de la Covid-19. No obstante, con la pandemia todavía presente como una gran amenaza y a la espera de una vacuna que la combata, las medidas de seguridad y prevención se endurecen para evitar volver al pico de contagios que saturó al sistema sanitario.

Semanas después de que llegaran los primeros turistas alemanes a las Islas Baleares, España, en consenso con la Unión Europea, reabre este miércoles su frontera a turistas procedentes de Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailanda, Túnez y Urugay; que tendrán que someterse a un control sanitario antes de entrar al país, que incluye medición de temperatura, un control de documental y un control visual, para impedir que se traigan focos importados.

Según se establece en el BOE, la toma de temperatura debe hacerse mediante termómetros sin contacto o por cámaras termográficas. Aquellos pasajeros -ya lleguen por mar, aire o tierra- que registren una temperatura superior a 37,5ºC, "o aquellos que en base a la información contenida en el formulario de salud pública, o tras el control visual se sospeche que pudieran padecer COVID-19 u otra patología transmisible", serán sometidos a un segundo control sanitario, que incluirá una nueva toma de la temperatura y una evaluación de su estado clínico y epidemiológico.

"Una cosa tan sencilla como puede ser la menstruación puede variar la temperatura"

No obstante, aunque el rango de temperatura normal para el cuerpo humano oscila entre los 36,5ºC y los 37,5ºC, la temperatura corporal de cada persona puede variar en función de distintos factores, como pueden ser la condición física, la constitución o la edad. "Una cosa tan sencilla como puede ser la menstruación puede variar la temperatura", explica a 20minutos el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros.

¿De qué depende la temperatura corporal?

La temperatura, por lo tanto, depende de muchas cosas, como pueden ser "los estados hormonales, el hecho de haber comido después de la digestión, la temperatura ambiente, el grado de humedad que tenga la piel, o incluso la distancia a la que se mida", asegura Armenteros.

De hecho, hay ciertos elementos que pueden elevar la temperatura, como la ingesta de ciertos medicamentos para la artritis y otros procesos inmunológicos, para determinados cánceres, el hipertiroidismo o infecciones cardíacas, que producen la denominada "fiebre medicamentosa".

¿Hasta qué punto es efectivo medir la temperatura en las fronteras?

"Desde hace tiempo estamos insistiendo que la temperatura únicamente como método discriminatorio es muy básico y muy poco discriminatorio", dice el portavoz de la SEMG, añadiendo que la medición de la temperatura debería ir acompañado de otros criterios de control, como podría ser la observación de cierta sintomatología como tos o insuficiencia respiratoria, medir la saturación de oxígeno, o incluso rellenar un cuestionario sanitario que indique, entre otras cosas, si la persona ha estado en contacto con alguien que haya pasado o esté con el virus.

"Se van a hacer algunas preguntas en un autocuestionario, pero se puede responder lo que uno quiera, y más sabiendo que, en función de lo que contesten, le pueden decir que se vuelva a su país", explica Lorenzo, asegurando que estos cuestionarios tienen "un riesgo de sesgo muy importante".

"Los controles de temperatura con termómetros de infrarrojos tienen un amplio margen de error"

Realmente, según asegura el Armenteros, hay que tener en cuenta que la fiebre no es el único síntoma de la Covid-19, y que en muchos casos hay pacientes asinomáticos que hay que tratar de distinguir pues pueden ser "diseminadores altos que no hayamos captado".

"Los controles de temperatura con termómetros de infrarrojos tienen un amplio margen de error y la temperatura sólo no es un elemento que pueda ser discriminador. Sí que está bien que a partir de determinada temperatura se pase a un segundo control, con un personal sanitario, pero tendría mucho más sentido -y es mucho mas costoso y quizás laborioso, pero mucho más efectivo-, que se añadiera a la toma de temperatura un cuestionario estructurado", explica el Armenteros.

¿Por qué se mide en la frente?

En cuanto al hecho de que la temperatura se mida en la frente, el portavoz de la SEMG señala que es debido a que es una parte del cuerpo que no está expuesta al calor corporal ni a la ropa que pueda elevar la temperatura, además de que se trata de una zona más accesible. "Las temperaturas fundamentales pueden ser en la boca, en la axila o en el recto. Pero claro, no van a medirlo así en estos lugares".

Asimismo insiste en que "se le está dando un valor muy importante al hecho de tomar la temperatura" y que debería acompañarse de otros análisis que fueran realizados por personal sanitario y no por los empleados.

Métodos más estrictos

Armenteros afirma que todos tenemos ganas de volver a la normalidad y que el turismo, concretamente, lo necesita pues hay mucha gente que vive de ese sector. No obstante, incide en la necesidad de ser prudentes, porque "no podemos permitirnos que venga muchísima gente que pueda estar contaminada y que haya un brote; ya no solamente entre los habitantes del país, sino con otros siete millones de turistas para un sistema sanitario como el nuestro. Si ya se colapsó, podemos imaginar lo que podría ocurrir....", concluye, destacando que no quiere ser "alarmista", pero que hay que "intentar buscar los métodos que se puedan hacerse" para llevar a cabo controles más estrictos para todas las personas, tanto para las que vienen como para las que se van.