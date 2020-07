Las mejores series de televisión de los años 60, 70, 80 y 90

5



Will Smith interpreta a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. La familia la forman sus tíos y sus primos Carlton, Hilary y Ashley; además está el mayordomo Geoffrey. El incorregible y avispado Will deberá adaptarse a su nueva familia, a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestas por su tío Phil, un juez muy preocupado por su reputación.