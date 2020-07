Quién es Gonzalo Caballero, candidato del PSOE en las elecciones gallegas 2020

Gonzalo Caballero Míguez es el candidato del Partido Socialista de Galicia para presidir la Xunta en las próximas elecciones que se celebrarán el 12 de julio de 2020.

Caballero nació el 9 de enero de 1975 en Pontevedra y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con Premio Extraordinario al primero de la promoción. Así, es doctor en Economía por la Universidad de Vigo y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela.

Ejerció como profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo y fue Visiting Scholar en la Washington University en St. Louis, en la University of California en Santa Bárbara y en la University of California in Berkeley, entre otras, como informa la web del Parlamento de Galicia.

De este modo, ha publicado más de un centenar de trabajos académicos en diversas revistas científicas nacionales e internacionales, y quince obras académicas.

Actualmente, es secretario general del PSdeG, así como miembro del Comité Federal y del Consejo de Política Federal del PSOE. Gonzalo caballero se ha comprometido a mantener el empleo en la factoría de Alcoa en San Cibrao (Lugo), así como a activar un plan de reindustrialización en la zona. Por el momento las encuestas le dan 3 escaños más que en las elecciones de 2016, con 17 diputados, aunque sin posibilidades de alcanzar la presidencia.