Aramís Fuster critica al Gobierno por su gestión del Covid y hace una predicción sobre el futuro de la pandemia

Tras casi un año y medio alejada de la televisión, muchos eran los que echaban de menos a Aramís Fuster. Pero la futuróloga ha regresado por todo lo alto este martes en Todo es mentira con críticas al Gobierno y una predicción sobre el coronavirus.

Poco tardó en mostrar su opinión después de que Risto Mejide le diera la bienvenida: "El Gobierno nos miente a todos los españoles. Estoy cansada de mentiras, estoy cansada de confinamiento... pero los rebrotes ya están aquí".

"España ya está en plenos rebrotes, pero lo que hace el Gobierno es abrir las fronteras. Sí, para reflotar la economía pero lo que hay que reflotar es la vida de los españoles", declaró la vidente.

"Lo que tenemos, nos lo merecemos porque tenemos un Gobierno de chichinabo. España no se merece lo que está en la Moncloa", sentenció y añadió que no le gustaba cómo el Gobierno de Pedro Sánchez estaba llevando la crisis.

"Este Gobierno ha llevado la pandemia del Covid de una manera nefasta. Este Gobierno no nos sirve a los españoles, nos sirve uno que nos defienda y cuide. Lo que hay no", añadió. Después, se centró en la figura de Fernando Simón, del que dijo que se equivoca todos los días, aunque la primera que se equivoca es ella: "Pero tengo un 98% de acierto".

"Pobrecillo, si es que me da una pena tremenda, pero también el Gobierno: presidente, vicepresidente y los políticos, porque no hay uno que valga un duro", opinó. "No porque sean del PP, no porque sean del PSOE, no porque sean de ningún partido, si es porque lo están haciendo fatal".

Después de bromear con ella, Risto se puso serio y le pidió un vaticinio sobre la crisis del coronavirus, a lo que ella contestó tajante: "En seis meses, rebrote importantísimo de pandemia y nuevo confinamiento total del país".