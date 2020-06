Las escuelas infantiles abren en Madrid: ¿para quién y cómo será la vuelta?

Con el inicio de julio, los niños de 0 a 3 años podrán volver a las aulas hasta finales de mes. El Ayuntamiento de Madrid inaugura los 68 centros de la Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid, que habían cerrado sus puertas con motivo de la Covid.

Estos centros reabren este miércoles "con todas las garantías posibles de seguridad", tal y como explicó esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien califica de "fundamental que el Ayuntamiento de Madrid haya adoptado un plan de conciliación post-confinamiento que se vuelque con las familias para que nadie pierda su empleo durante la crisis social", señalan las fuentes municipales.

Además, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha elaborado un plan de conciliación post-confinamiento que contempla la organización de los campamentos urbanos de verano con 1.500 plazas para aquellas familias que no puedan teletrabajar y un refuerzo del Servicio de Atención a las Familias con 6.000 horas adicionales en los meses de verano.

¿Quién podrá volver a las escuelas infantiles y quiénes no?

Solo aquellas familias en las que ambos progenitores (o uno si es monoparental) acrediten la imposibilidad de teletrabajar en su domicilio. No podrán acudir al centro niñas que se encuentren con alguna sintomatología compatible con la Covid o que hayan estado en contacto con alguna persona sospechosa del mismo en los últimos 15 días.

¿Cómo será la vuelta?

La reincorporaición se hará de forma escalonada, dando prioridad a situaciones de vulnerabilidad que hagan imprescindible la asistencia a la escuela durante este mes. El calendario no cambia, por lo que el curso finaliza el 30 de julio.

¿Quién se responsabiliza de un posible contagio?

Serán los padres y no el centro los que se responsabilicen de la salud del niño este mes. Se comprometen a seguir las directrices de la escuela y firmarán un documento de ‘Compromiso de responsabilidad para la asistencia del niño a la escuela infantil durante julio de 2020’.

¿Cuál es el aforo?

No se superará el 50% de la capacidad de todo el centro, según informa el área de Familias, dirigido por Pepe Aniorte. Los grupos se dividirán en función de las edades. Hasta un año de edad solo podrán reunirse 4 menores. De uno a tres podrán llegar a grupos de 5, máximo.

¿Y el horario?

Será de 9:00 a 16:00 con flexibilidad de entrada y salida en la medida de la organización de cada escuela. Se eliminan los horarios ampliados.

¿Podrán salir a patio?

Sí, pero se hará por turnos y evitando aglomeraciones. Además queda prohibido que traigan juguetes de casa, excepto en casos de extrema necesidad.

Y, ¿comer o echar siesta?

También. Acorde al protocolo municipal, todas las comidas se ofrecerán en raciones individuales, de forma que no existan platos de uso compartido en una misma mesa. En el momento de la siesta se tendrá en cuenta la distancia entre colchonetas de un metro y medio.

¿Cómo serán las entradas y las recogidas?

Las entradas y salidas se realizarán preferiblemente por el jardín de la escuela. El suelo de acceso estará marcado para que se respete la distancia social y, en los pasillos, siempre que el ancho lo permita, se circulará junto a la pared de nuestra derecha. Se solicitará a las familias que en la medida de sus posibilidades no acudan al centro con el carro. De no ser posible, éstos permanecerán en la zona exterior del centro. Sólo podrá acceder al centro un adulto acompañando al menor, que podrá acompañar al niño hasta la puerta del aula, donde será recibido por la educadora de referencia. Los adultos acompañantes no podrán acceder al aula.

¿Cómo se desinfectará?

Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, diariamente y, como mínimo, durante cinco o diez minutos. También se desinfectará con frecuencia superficies como los pomos de las puertas, los escritorios, los juguetes o los interruptores. Los servicios se limpiarán, al menos, dos veces al día. La escuela tendrá que dsiponer de sprays para la desinfección del calzado o alfombras textiles desinfectantes, así como gel hidroalcohólico, mascarillas y toallitas desechables.