Gobierno y PP vuelven a enzarzarse por las cifras de fallecidos por el Covid-19

Pese a que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Pablo Casado, llevan días haciendo apelaciones públicas a la unidad, el entendimiento y los pactos para afrontar la recuperación económica, lo cierto es que las espadas siguen tan en alto como en los últimos meses. Por no coincidir, el Ejecutivo y el PP no coinciden ni en el número de fallecidos por la crisis del coronavirus, y los populares volvieron este martes a acusar al Gobierno de ocultar muertos para tapar su "nefasta" gestión.

La sesión de control en el Senado fue el escenario de este nuevo choque entre el Gobierno y la oposición, que llevan semanas discrepando sobre las cifras de fallecidos por el Covid-19. La senadora Cristina Ayala (PP) cuestionó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por la diferencia entre los datos de fallecimientos que ofrece el Ejecutivo -algo más de 28.000- y "los datos que da el Registro Civil", que ascienden a 43.000 fallecidos durante la pandemia.

Ayala acusó al Gobierno de plantear "una mentira descomunal" con sus datos de fallecidos, y espetó a Campo que tener una cifra "veraz" supone un "mínimo de la decencia" que el Ejecutivo se está negando a cumplir. "Nos están diciendo que no reconocen a 1 de cada 3 fallecidos por la pandemia", sostuvo la senadora del PP, que preguntó al ministro de Justicia si "no da por buenos los datos de los registros civiles". ¿Tenemos un problema con el Registro Civil, que contabiliza datos que no existen? ¿O quizá hemos tenido una pandemia que ha causado 43.000 fallecidos?", se preguntó.

En respuesta, Campo ha asegurado que el PP solo busca "sacar rentabilidad de los fallecidos", e insistió en que los datos que ofrece el Gobierno son los que le proporcionan las comunidades autónomas, algunas de ellas presididas por los conservadores. "Está claro que no quiere oírme ni analizar qué es el Registro Civil", que es un organismo, dijo Campo, que "solo da fe pública del fallecimiento", pero no hace un análisis "epidemiológico" del mismo.

"A ustedes no les importan las respuestas, lo que les importan son sus preguntas para sembrar dudas en el sistema", denunció el ministro de Justicia después de que Ayala planteara que el PP solo quiere "saber la verdad que nos ha traído esta terrible pandemia, la verdad de los devastadores efectos de la Covid-19, pero también de la nefasta gestión del Gobierno".

"No tienen ningún propósito de enmienda"

Y es que las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición pasan por su punto más bajo y eso tiene pocos visos de mejorar en el corto plazo. Así lo planteó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al ser preguntada por el PP por el supuesto intento del Ejecutivo de "amordazar" al Senado durante la pandemia. "No tienen ningún propósito de enmienda", se lamentó Calvo.

"Hasta cuando parece que hacen planteamientos" con un buen "tono e intención, acaban en el mismo sitio", denunció la vicepresidenta en referencia a la pregunta original de la senadora Salomé Pradas, que inquiría por el papel que debe jugar el Senado en la reconstrucción. Pradas defendió abrir una comisión en el Senado similar a la de reconstrucción del Congreso, y aprovechó para afear al Ejecutivo que prefiera "una mesa junto a los independentistas por la destrucción de España", en referencia a la de negociación sobre la crisis territorial de Cataluña.